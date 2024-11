Franco Hernández será el nuevo presidente del Partido de la Victoria en Salta

Hoy se conoció un comunicado del Partido de la Victoria (PV) en el que se anuncia que el próximo 15 de diciembre, Franco Hernández Berni será proclamado presidente del PV Salta.

Esto se da mediante la Resolución del Juzgado Federal de Salta N° 1 que dejó ayer firme la lista única de Unión para la Victoria para presidir el partido. El juzgado con competencia electoral, no dio lugar al pedido de Facundo Guzmán para participar en las elecciones internas dado que no cumplió con los plazos previstos por el Cronograma Electoral establecido.

De acuerdo al comunicado, "se pudo constatar que Guzmán no cumplió con el trámite administrativo de presentación de su lista ante la Junta Electoral, no cumplió con el plazo establecido del Cronograma Electoral del 24 de octubre, no cumplió cumplió con la prórroga que le brindó la Justicia Electoral hasta el 26 de octubre y finalmente se presentó ante la justicia 8 días después de la prórroga".

"Desde el Partido de la Victoria Salta siempre se estimuló la participación de los afiliados, porque el debate y el disenso deben darse adentro de los espacios políticos que son el corazón de nuestro sistema democrático", señala el documento.