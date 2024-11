La justicia le pidió a Alberto Fernández nuevamente que deje contactar a Fabiola

El juez federal Julián Ercolini instó este viernes al ex presidente Alberto Fernández a “cesar de forma inmediata todo acto de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia Fabiola Yañez”, quien lo denunció por violencia de género.

El exmandatario no puede acercarse o contactar a la ex primera dama, sin embargo, la querella aseguró que él le sigue enviando mensaje al teléfono de su suegra con notas intimidatorias.

Según publicó Infobae, Ercolini firmó una nueva orden de restricción bajo apercibimiento. “El nombrado no podrá contactarse con los familiares de Yañez por cuestiones que excedan el vínculo con el hijo que tienen en común y dicho contacto deberá ser previamente autorizado por la progenitora”, dice la resolución del juez.

“Hagasele saber que de persistir con dicho accionar ante la reiteración de incumplimientos de esta naturaleza, éstos podrán ser considerados como actos de obstrucción de la justicia”, señaló el juez. Se libró una notificación electrónica a través de la defensa y se pidió “aportar constancia que acredite que Fernández se encuentra debidamente notificado”.

"El nombrado no podrá contactarse con los familiares de Yañez por cuestiones que excedan el vínculo con el hijo"

Según trascendió, la abogada de Yañez, Mariana Gallegos, realizó en las últimas horas una presentación en donde denunció que el ex presidente habría enviado mensajes al teléfono de contacto del menor con una serie de notas periodísticas que serían críticas a la ex primera dama.

“Mentiras e inconsistencias en el relato de la familia Yañez”, era una de las publicaciones de la página El Disenso que habría llegado al teléfono de la ex suegra del ex presidente. Allí se hablaba de los problemas con el alcohol de la ex primera dama. La querella sostiene que el objeto de esos mensajes era “perturbar la estabilidad emocional” de Fabiola y que incluso podría considerarse una violación a la perimetral ordenada apenas comenzó la causa.