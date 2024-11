Vacunas contra el dengue: “Necesitamos más dosis y una distribución justa”

Desde InformateSalta nos comunicamos con la diputada provincial por el departamento General San Martin, Gladys Paredes, quien nos informó sobre la situación del dengue y leishmaniasis en el norte provincial.

Señaló que los operativos de descacharrado en los municipios y la inoculación contra el dengue son pilares fundamentales en la lucha contra esta enfermedad, pero deben ir acompañados de educación para la salud.

Esta toma de conciencia muchas veces aparece ante el temor a la enfermedad, al enterarse de un caso cercano o el fallecimiento de una persona se empieza a actuar. Pero pidió a la sociedad consultar al médico ante los casos: “La costumbre de ya sé que tengo que tomar, lo que me van a dar y no es así, cada paciente y cada momento es particular en esta enfermedad, por lo que acompañarlo de educación para la salud con nuevas estrategias es necesario”.

Sobre la inoculación, hizo hincapié que los recursos en el país no fueron distribuidos de manera correcta teniendo en cuenta las zonas con mayor riesgo: “El Ministerio de Salud de Nación lo hizo con un criterio de amiguismo, pero no de riesgo de zona. Si yo sé dónde hay más dengue voy a aplicar mayor cantidad en el norte. Son seis mil dosis que no alcanzan”.

Leishmaniasis

Leishmaniasis es una enfermedad que existe en el norte hace años y se presentaba como leishmaniasis cutánea, actualmente el mosquito que la transmite ha migrado a la zona urbana generando la leishmaniasis visceral.

El “torito” vector tiene su lugar de preferencia en los fondos bajo árboles en las hojas de mango amontonadas que posean agua de lluvia, de allí puede picar a un animal, un perro, volviéndose reservorio del mosquito y de ser picado por otro mosquito lleva la infección a un humano, afectando los órganos internos como ser hígado, medula, ganglios, entre otros.

Casos: Anta, San Martin, Tartagal, Mosconi, Salvador Mazza, Embarcación, Rivadavia, Santa Victoria Este, Banda Sur, Joaquín V González y la Unión son algunas de las localidades afectadas.

En caso que un menor presente fiebre, inapetencia, hígado y bazo agrandados y haya presencia de casos, se sospecha por leishmaniasis.