“Te vamos a echar ácido”, habrían amenazado a la hija de la desaparecida Rosmery Aramayo

La tiranía del tiempo marca que ha pasado más de tres meses desde que se vio por último vez a Rosmery Aramayo, la mujer que está desaparecida en el norte provincial, con su ex pareja detenido e imputado por su posible muerte, pues su cuerpo fue buscado en el río Pilcomayo, a donde el involucrado la habría tirado.

Ahora, vuelven a haber novedades de este caso, vinculadas a una amenaza que habría sufrido la hija de Rosmery, quien vendría siendo hostigada, recibiendo en las últimas horas la advertencia de un ataque en su contra con ácido.

Según la información que compartió el medio Salta|12, Kimerly Santillán Torrez, hija de Rosmery, resolvió irse del país hace unas semanas por la amenaza que vendría recibiendo. Una de estas fue cuando estaba en la vía pública y fue interceptada por dos hombres en motocicletas que la arrinconaron contra una pared y le advirtieron: "Si siguen hurgando el avispero, te vamos a echar ácido en la cara".

El miedo de lo vivido le impidió reaccionar y radicar denuncia al momento. “No pude denunciar porque tenía miedo de lo que me podía pasar y después de haberme enterado de qué tipo de familiares tenía José Miranda”, manifestó la muchacha.

También contó que hace pocos días estuvo por el país, viniendo desde Tarija hasta Tartagal para conocer si había novedades en la búsqueda de su madre, pero no pudo entablar contacto con los fiscales que intervienen en la causa. Vale señalar que, a pesar de los intensos rastrillajes realizados en Pozo La Yegua, no se han encontrado rastros de Rosmery.

Algo que también denunció es que José Miranda, la pareja de Rosmery, y su abogado, habrían hecho desaparecer “todo tipo de papeles; mi mamá no tiene un solo documento para presentar y de eso se agarra Ledesma (por el abogado), de que no podemos conseguir los papeles de mi madre. Mi madre no tiene carnet de identidad, no tiene cédula, no tiene absolutamente nada. Todo lo han hecho desaparecer", se apenó.

"No puedo acercarme ni a la casa de mi mamá, ni a verle a mi hermano más chico"