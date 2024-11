Todos los detalles del polémico debut de Spreen: “No volverá a jugar”

El director técnico de Deportivo Riestra, Cristian Fabbiani, reveló los detalles del polémico debut del streamer, Iván Buhajeruk, más conocido como Spreen, ante Vélez y aseguró que “fue por única vez” y que “no volverá a jugar”.

El entrenador del equipo albinegro contó la conversación que mantuvo con el DT del “Fortín” acerca de la inclusión del influencer en el duelo, que terminó en empate 1-1, válido por la vigésimo segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

“Lo de Spreen fue por única vez, no volverá a jugar. En la semana lo llamé a Quinteros para avisarle. Le comenté que el chico iba a jugar y que no era una falta de respeto a Vélez”, sostuvo.

Mas adelante, el “Ogro” también dialogó con TyC Sports y explicó en mayor profundidad el trasfondo de la decisión de que el creador de contenido salte como titular al terreno de juego del estadio Guillermo Laza.

"Queríamos ganar el saque y cortamos rápido. A Riestra le sirve un montó el marketing con Spreen”, exclamó. Y continuó: “Quinteros me pidió que Spreen juegue media hora”.

A su vez, manifestó el pedido que le hizo Riestra al ex delantero con paso por River. “El club me pidió que juegue con cuatro cambios. Sabía que iba a perder un cambio, pero trabajé durante la semana para no sufrirlo. Estoy feliz porque le sacamos un punto al líder de la liga jugándole de igual a igual”, aseveró.

Por último, Fabbiani hizo referencia a los dichos por el atacante de Vélez Braian Romero, que aseguró que lo sucedido fue “una falta de respeto”.

“Con Braian tenemos una relación muy linda. Yo respeto su opinión y no tengo por qué contradecirlo, pero esto es marketing”, concluyó.