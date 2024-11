Federico Abadía habló sobre su continuidad en Gimnasia y Tiro

Tras la polémica foto que trascendió de Federico Abadía en la cancha de Defensa y Justicia, el arquero de Gimnasia y Tiro estuvo en RumboAlAscenso y dijo que "no puedo asegurar nada, lo de ayer fue algo que es mentira".

Asimismo, sumó que "estoy entrenando con el club hasta el 31 de diciembre y Gimnasia está por encima de todo". Además, indicó que todavía es muy temprano para decidir y que no tiene ninguna oferta de ningún club.

"Fue lo más lindo que tuve"

Sin embargo, la figura del arco "albo", dijo que "uno siempre quiere crecer en lo futbolístico y en lo económico".

Por otra parte, sobre su estadía en Salta destacó que "la gente del club me hizo sentir como en casa y hay un gran sentido de pertenencia" y agregó que "Gimnasia me generó muy lindas cosas, fue lo más lindo que tuve porque me ayudó a crecer y estuve a la altura".

Por último, concluyó que "le debo respeto al club y los hinchas que nos acompañaron".