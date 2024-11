Máximo Kirchner dijo que Milei es el “koala” de Donald Trump y que Cristina es la “más anti casta”

A pocos días de que la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el veredicto condenatorio contra Cristina Kirchner en el caso Vialidad, el diputado nacional Máximo Kirchner rompió el silencio para referirse al presidente Javier Milei como el "koala" de Donald Trump, afirmando que la ex mandataria es la "más anti casta".

"Milei salta como un koala a los brazos del presidente de Estados unidos (Donald Trump), eso ya lo vivimos se llama relaciones carnales", señaló el líder de La Cámpora al hacer referencia a las actividades que el mandatario compartió con el candidato a la Casa Blanca en Palm Beach.

Cuando Máximo intervino en el Plenario de la agrupación Unidos y Organizados, que tuvo lugar este viernes por la noche en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respondió: "Lo veía saltar como koala a los brazos del presidente de Estados Unidos. Yo ya lo vi esto con las relaciones carnales del menemismo en los noventa. Creían que como jugaban al golf con el presidente de Estados Unidos nos iba a ayudar".

"Cualquiera podría hacer lo mismo que hace Milei con estos números que quiere mostrar. Sólo tenés que tener un grado de deshumanización, crueldad y ausencia de empatía", afirmó el diputado nacional de Unión por la Patria.

En ese contexto, el líder camporista expresó: "Jamás voy a aceptar ser extranjero en mi país. A pesar de las defecciones y las ingratitudes hay que seguir caminando, porque no hay mensaje más anti casta que el de Cristina que va a militar y hablar con la gente aunque le prohíban estar en una boleta…mientras que otros se enojan si no los ponen en una lista".

Además de las críticas hacia el libertario, Máximo utilizó la ocasión para lanzar un misil dentro del Partido Justicialista, partido que ahora estará en manos de Cristina Kirchner. "El peronismo atraviesa una debilidad espiritual en gran parte de su dirigencia", afirmó.

"Tenemos que ofrecerle a la sociedad un proyecto de país mejor que este. Es una obligación que nos debemos. La responsabilidad que tenemos es reagrupar y reorganizar al pueblo, haya votado a quien haya votado", subrayó el diputado, en un claro mensaje a sus correligionarios.

En esa situación, el líder del PJ Bonaerense anticipó las repercusiones de las políticas ejecutadas por el gobierno de Milei. "Los enormes bolsones de pobreza estructural van a crecer. Vamos a una sociedad donde ocho millones de personas van a vivir en buenas condiciones y cerca de cuarenta millones van a llegar a fin de mes con la lengua afuera", precisó.

"Agradezco cada palabra que han tenido para con Cristina pero no nos va a alcanzar con eso, tenemos que salir a convencer y sumar de a un argentino o argentina por día. Brindar la mayor cantidad de información posible al otro y a la otra para que después elija", arengó.

En esa línea, Máximo destacó que "Cristina dejó una inflación de dos puntos mensuales y 6 por ciento de desocupación", mientras que el gobierno de Alberto Fernández "no estuvo a la altura de lo que se comprometió".

"No venimos del gobierno de Cristina sino de uno que no estuvo a la altura de lo que se comprometió. Fuimos parte y quisimos corregir para que diera respuestas a su gente. Cuando revisemos lo que nos pasó, que la autocrítica no sea impuesta por el adversario sino por el propio pueblo que nos votó masivamente en 2019", apuntó.

Ya para concluir, el diputado dejó un pedido a la dirigencia peronista: "No hay que mirar a los pibes y pibas como nos miraban a nosotros en los 90. Si alguno se va a enojar porque votaron a Milei preguntémonos ¿cómo dejamos ese lugar de representación vacío?".

"Asumamos la responsabilidad que tenemos y salgamos a buscarlos, porque cuando vean sufrir a sus padres, madres, abuelos y abuelas esos pibes serán la punta de lanza para una nueva etapa", finalizó. /Clarín