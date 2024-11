"Muñeco" regresó con su dueño tras ser vendido a una familia en Costanera, no hay rastros de la bici

El conmovedor reencuentro de "Don Raco" con su querido perro "Muñeco", que había sido robado días atrás en barrio San José, se concretó este martes, después de intensas horas de búsqueda.

Según relató el hombre de 75 años, fue gracias a la ayuda de varios vecinos y a una publicación viral que lograron dar con el paradero del can, que había sido vendido por el ladrón.

“Estoy muy contento de tenerlo de vuelta. Es mi bebé, después de mis hijos, Muñeco es todo para mí. Lloro de alegría”, expresó Don Raco, al contar cómo había logrado recuperar a su compañero de seis años, con quien solía pasear todas las mañanas en su bicicleta.

"Después de mis hijos, Muñeco es todo para mí"

El robo ocurrió cuando Don Raco, como cada mañana, fue a comprar a la feria de San Martín y dejó a Muñeco en el canasto de su bici. Al regresar, se encontró con la bicicleta y su perro desaparecidos. Tras dar aviso a la policía y a los carniceros del barrio, se supo que el ladrón se había dirigido hacia la zona de Costanera, pero se perdió el rastro.

“Muñeco estaba en una casa en Costanera. Según ellos, lo compraron. La chica que me ayudó, Kiara, fue la que publicó todo y me avisó esta mañana que teníamos que ir a buscarlo”, explicó Raco en Somos Salta.

“Cuando llegamos, él se soltó de las manos de la persona que lo tenía y vino directo hacia nosotros”

La búsqueda, que incluyó un ofrecimiento de recompensa, dio finalmente frutos. Aunque Muñeco llegó un poco más delgado ya que no había comido ni dormido en dos días.

La bici robada y el pedido de ayuda

Don Raco, un hombre de 75 años, jubilado con una pensión mínima, enfrenta una difícil situación tras el robo de su bicicleta, que era su único medio de transporte.

Para Don Raco, la bicicleta es más que solo un medio de transporte. "No me gusta andar en colectivo, siempre me moví en bici. Voy a todas partes con ella, y tengo a Muñeco, mi perro, que siempre va conmigo en el canasto. Somos dos en la bici, y con él, me siento acompañado", explicó.

La bicicleta le permite hacer sus compras, ir a la feria, y cumplir con su rutina diaria sin depender de otros medios de transporte. Debido a su situación económica, no puede permitirse una nueva, por lo que cualquier ayuda sería un gran alivio.