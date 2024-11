“¡Lo extraño un montón!”: Le robaron la bici con su perro, ahora lo busca por toda Salta

Desgarradoras son las horas que está viviendo un abuelo de la ciudad de Salta luego que un ladrón aprovechó que este hombre estaba en un almacén, para llevarse su bici con su perro en su canasto. Ahora este hombre lo busca por todos lados, sintiendo la ausencia de su compañero de vida.

Víctor “Paco” Pastrana es el hombre de este abuelo quien, en compañía de “Muñeco”, había salido hacia una carnicería ubicada en barrio San José, en la zona oeste de la ciudad. Sin embargo cuando estaba comprando, se topó que le habían robado la bici, llevando a su perro quien estaba en el canasto. Ahora, desesperado, intenta recuperarlo.

“Fui a hacer una compra, me vine a la carnicería y lo dejé en la puerta; dos minutos estuve con el que me atendía, me doy la vuelta y no estaba la bici; mi perrito estaba en el canasto”, rememoró con voz quebrada y lágrimas en los ojos al relatar lo ocurrido al medio Somos Salta.

A esto agregó que con el carnicero lo buscaron sin éxito. Luego le comentario que habrían visto su bici, a “Muñeco” y al ladrón responsable por la zona de barrio Costanera, pero sin poder hallar nada. “La bici no me importa, lo que quiero es a mi perro”, sentenció.

Según contó, el perro tiene seis años y era de su señora, quien ya falleció. “Lo extraño un montón, es un perrito que no sale a la calle, me sigue mucho a mí, no es de ladrar ni nada, es muy cariñoso”, comentó para concluir su desesperación.