Farmacias salteñas alertan sobre el riesgo de la venta de medicamentos en kioscos

El gobierno nacional anunció oficialmente que los kioscos podrán volver a vender medicamentos, un permiso que hasta ahora era exclusivo de las farmacias. Esta nueva normativa fue formalizada a través del Decreto 1024/2024, publicado en el Boletín Oficial.

Según la nueva reglamentación, los medicamentos de venta libre podrán ser exhibidos en góndolas dentro de los kioscos. Ante esta medida, Informate Salta dialogó con Susana Carrasco, presidenta de la Cámara de Farmacéuticos de Salta, quien expresó su preocupación sobre el tema.

"Desde las instituciones estamos presentando notas, porque el tema de la venta libre no tiene cobertura por obra social. Sin embargo, eso no significa que no tenga acción terapéutica. Por eso, vamos a seguir trabajando para que estos medicamentos se vendan únicamente en las farmacias", señaló Carrasco.

En cuanto al descontento de las farmacias, la presidenta de la Cámara de Farmacéuticos advirtió: "Para nosotros, esto realmente representa un peligro para la salud pública. Como acción terapéutica, los medicamentos tienen efectos colaterales, y el peor de ellos es la automedicación, que puede tener repercusiones negativas a largo plazo".

Carrasco también se refirió al impacto de la inflación en los precios de los medicamentos: "Los precios de los medicamentos siguen la tendencia del índice de precios al consumidor. Durante la última parte de 2023 y principios de 2024, cuando hubo un pico inflacionario, los costos continuaron aumentando. Los precios seguirán manteniéndose", concluyó.