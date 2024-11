Farmacias vs. kioscos: ¿Dónde prefieren comprar los salteños sus medicamentos de venta libre?

La venta de analgésicos y antiácidos en kioscos ya está habilitada, generando críticas desde el sector farmacéutico ya que insisten que estos medicamentos deben ser recetados correctamente.

CNN Salta dialogó con la gente en la calle para saber su opinión acerca de esta medida ¿El salteño eligen los kioskos o las farmacias para comprar sus medicamentos?

Los jovenes dejaron comentarios como "Si estoy de paso por la farmacia si". "Generalmente al kiosko, porque queda más cerca y es más accesible como un tafirol, actron, buscapina"..

Por otro lado una señora mayor señaló "Yo que soy hipertensa no, porque si no voy a la farmacia que me pueden dar en los kioskos, mis hijos si, siempre compran algún calmante por dolor de cabeza o dolor de estomago".

Sin embargo, los jovenes son los que eligen los kioskos y destacan "Suelo comprarme medicamentos en los kioskos, los eligo porque está mas cerca".