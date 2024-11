Abuso infantil, detuvieron a un sujeto que tenía y distribuía material

La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, informó que en el marco de una averiguación preliminar iniciada a partir de un reporte de la ONG NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), este jueves se produjo la detención de un hombre de 26 años por la posible comisión del delito de tenencia y/o distribución de material de abuso sexual infantil a través de Internet.

NCMEC es una organización sin fines de lucro con sede Estados Unidos y que tiene como finalidad dar una respuesta internacional coordinada e intercambiar información respecto de la problemática de los niños desaparecidos y explotados sexualmente y que estableció un mecanismo centralizado, donde los proveedores de servicios de Internet reportan actividades sospechosas relacionadas a la explotación sexual de los niños debido a la proliferación de hechos delictivos contra menores de edad existentes en la red.

Con autorización del Juzgado de Garantías 7 del distrito Centro, personal de la Unidad de Investigación UDIS realizó un allanamiento donde se secuestraron dispositivos informáticos y toda evidencia digital que resulta de interés para la causa, los que serán analizados.

Según informó la fiscal Cornejo, en las próximas horas se concretará la audiencia de imputación del hombre de 26 años.