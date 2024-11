Yuyito se burló de Yanina Latorre y la llamó “cornuda”: La letal respuesta de la panelista

Un nuevo enfrentamiento personal y mediático comenzó luego de que Yanina Latorre le contestara con todo a Yuyito González, quien se burló de ella y la acusó de tener un “máster” en ser engañada y humillada.

Todo comenzó al aire de Empezar el día (Ciudad Magazine), en donde repasaron los mejores momentos de la visita de Yanina al living de Susana Giménez, en su programa de Telefe.

En la entrevista, la panelista había hablado de las polémicas más importantes del momento, incluyendo la reciente separación de Pampita y Roberto García Moritán, y su nuevo romance con Martín Pepa.

En ese contexto, luego de pasar uno de los clips al aire, Yuyito recordó la infidelidad de Diego Latorre a Yanina con Natacha Jaitt (1977-2019), y arremetió: “Yanina conoce como nadie el tema de las humillaciones y los cuernos, así que tiene un máster en el tema”.

Aquellas palabras no le cayeron bien a la panelista.

En el vivo de su programa, No tienen solución (Bondi Live), Yanina no se guardó nada y apuntó con todo contra la novia de Javier Milei.

“Prefiero saber de cuernos y humillaciones y no ser amante de presidentes y tipos casados”, comenzó diciendo, sin pelos en la lengua.

Y siguió: “Chupámela Yuyito… que seas la novia de Milei no te da para que puedas decir cualquier pelotudez. Sé de cuernos, sé de humillaciones. ¿Y? Me metieron un cuerno, lo perdoné, un polvo... Lo vendieron, lo extorsionaron... ¿Qué querés que haga? Soy la víctima, Yuyo”.

“A ver si algún asesor presidencial le enseña a la novia del presidente a tratar a las mujeres. No se bardea a una mujer cornuda, sí se bardea a una mujer que es amante de tipos casados”, continuó Yanina en su relato, criticando a la ex vedette y actual conductora.

"Yuyito":

Por el cruce de Yuyito González con Yanina Latorre pic.twitter.com/Vx2wkfskA9 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 25, 2024

Levantando la voz y visiblemente enojada, luego, Latorre fue por más: “¡Quiero ver si te invita Susana y hacés 11 puntos, pedazo de fracasada! Me calenté. ¿Por qué me tienen que decir ‘cornuda’ todos los días, boludo? Estoy podrida de que me digan ‘cornuda’”.

“¿A vos no te metieron los cuernos, Yuyito? ¿Segura? ¿Y a tu hija? Me encendí, estoy podrida de estas minas”, sumó, recordando la separación de Brenda Di Aloy y Cris Vanadía por una supuesta infidelidad con Coty Romero.

Sin embargo, Yanina no se quedó ahí y fue por más.

En una publicación en sus historias de Instagram, escribió: "Lo de Yuyito es impresentable. Manejá la envidia mamu, necesitás coger con presidentes para que alguien te tenga en cuenta".

"¿Me trataste de cornuda? Contame, Yuyito, ¿Yo qué hice? Sos una pobre mujer que atrasa. Cuando quieras hablamos. A mí me humillaron porque existen minas como vos que se garchan tipos casados. Entiendo que verme anoche brillar te molestó mucho", sumó Yanina en su descargo.

Yanina Latorre reveló cuánto cobró para ir al programa de Susana Giménez

Ante las versiones que indicaban que Pampita Ardohain había cobrado 30 mil dólares para sentarse en el living de Susana Giménez, la panelista de LAM (América TV, lunes a viernes a las 20) chicaneó a la modelo.

Una vez terminada la nota, Yanina continuó muy activa en sus redes sociales, aprovechando las repercusiones de su participación en el programa de Telefe. Al ver el rating de la nota, Latorre reposteó uno de los posteos en el que hablaban del tema y le tiró un palo a Pampita.

El usuario @ptcRecargado aseguró que la participación de la "angelita" en el ciclo de la diva de los teléfonos había medido un promedio de 10.4.

Y gratis, amooooooor! Pampita, cobro, no hablo y midio menos https://t.co/QEA4ZJ49qS — Yanina Latorre (@yanilatorre) November 25, 2024

La mujer de Diego Latorre reposteó este dato y precisó cuánto cobró por esa nota: "¡Y gratis, amooooooor!".

"Pampita, cobró, no habló y midió menos", liquidó Yanina a Carolina, cuya nota midió un promedio de 9,3 puntos de rating. /Clarín