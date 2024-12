La mayor productora de pollos se declaró en crisis: Reducirá salarios o despedirá a 700 empleados

La principal productora de pollos del país, Granja Tres Arroyos, tramitó un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la Secretaría de Trabajo buscando reducir salarios del personal o achicar la planta laboral para hacer frente a las dificultades económicas.

La solicitud presentada por la firma se dio a finales de la semana pasada y obtuvo el aval del Gobierno, siendo la cuarta empresa que requiere encuadrarse en el mecanismo que permite avanzar con despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas.

En ese caso, Granja Tres Arroyos pretendería despedir 700 empleados o descontar el pago de adicionales, que equivalen al 21% del sueldo, de acuerdo a la información divulgada por el Diario Clarín, que al mismo tiempo reveló que el pedido estaría vinculado a los problemas de sostenibilidad económica que viene atravesando la compañía en el último tiempo.

Fundada en 1965, Granja Tres Arroyos (GTA) tiene 7.000 empleados en Argentina y Uruguay, produce 700.000 pollos por día -el 20% de la producción nacional- y exporta el 25% a 67 países, con una facturación de US$ 1.300 millones. El grupo opera cuatro plantas en Buenos Aires (Ezeiza, Esteban Echeverría, Capitán Sarmiento), dos en Entre Ríos, una en Córdoba y otra en Uruguay.

Las negociaciones con el gremio de la alimentación liderado por Rodolfo Daer y Héctor Morcillo, que viene de acordar subas salariales del 3% en noviembre y diciembre para la actividad aviar, giran principalmente en torno a la planta de Ezeiza, conocida como Wade 1. GTA se convirtió en el mayor grupo avícola del país cuando tomó control de ese establecimiento y el de Esteban Echeverría en 2018 ?bajo la firma Wade SA, luego de que se decretara la quiebra de Cresta Roja en 2014 y 2018.

La firma del empresario Joaquín de Grazia inició en los últimos años un proceso de reestructuración con despidos en Wade 1. A fines de octubre, la empresa había dejado trascender que cerraría esa planta con más de 200 trabajadores. Al día de hoy, ya redujo 100 empleos y se estima que hay otros 100 sin asignación de tareas, en medio de retiros voluntarios.

El argumento del grupo es que nunca pudo recuperar el mercado chino tras la aparición de gripe aviar en 2023. El cierre de ese destino representó la pérdida de US$ 160 millones para los exportadores de pollos, casi la mitad del total de envíos al exterior. Y para GTA, significó pasar de exportar el 25% de sus productos, en lugar del 33%. También reclama por el dólar y los impuestos.

"Me preocupa la rapidez en que el dólar no se actualiza y la rapidez con que bajen impuestos para que el tipo de cambio sea más cercano a una competitividad. Vamos teniendo un problema de competitividad, tiene que ver con costos internos y el valor del dólar, es fácil decir que el dólar tendría que estar más alto, por supuesto que pega en el índice de inflación y es lo que el gobierno no admite, pero debe haber un equilibro entre los que nos cuesta a nosotros y a cualquier país que nos rodea producir 1 kilo de pollo", dijo De Grazia en una entrevista con La Fábrica podcast.

A pesar de los planteos expuestos por la compañía que produce 700.000 pollos diarios y emplea a 7.000 personas, las exportaciones del sector avícola crecieron un 20% en volumen y 26% en valor entre enero y octubre de este año, según el último informe publicado por la Secretaría de Agricultura. /El Economista