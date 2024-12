Vacaciones en Salta: "Somos optimistas pero realistas, el tema económico es importante"

Con el periodo lectivo a punto de cerrar oficialmente se marca en cierta medida el periodo vacaciones de verano 2024-2025 y todo el sector de turismo que fue duramente golpeado en esta última temporada, se prepara para levantar vuelo y alcanzar otros números.

InformateSalta dialogó con Lia Rivella, Presidenta de Cámara de Agencia de Turismo Salta, quien se mostró expectante por lo que se viene elaborando en cuanto a estrategia para captar el turismo, igualmente dijo que el sector entiende la situación económica del País, pero confía en los encantos de Salta.

"Somos optimistas, pero eso no quita que seamos realistas y no estamos alejados, Salta y el Norte no están alejados de la coyuntura nacional, el tema económica es una variable muy importante. Creo que la decisión de viaje va estar marcada en un tiempo más cercano a la hora de decidir, somos optimistas que vamos a hacer un buen trabajo y venimos trabajando en una muy buena promoción para estar elegidos en el topo 5 de los destinos a Nivel Nacional, pero sí, es difícil la situación como en todos los rubros".

Rivella destacó como ventaja para la temporada "Salta tiente un clima privilegiado, atractivo turísticos naturales, culturales, tenemos una excelente gastronomía, tenemos diversión y es para todos los gustos, para la familia, las parejas, los amigos, tenemos un desarrollo excelente de oferta turística y cada vez sumamos más y mas" adelantó que se trabaja sobre potenciar el Norte bajo el lema "Todo apunta al Norte".

La referente de turismo sostuvo que en esta nueva promoción turística para la temporada 2024-2025, se apunta a todos los mercados "nacionales, internaciones y países limítrofes, como lo son Chile (Calama) . Siempre se apunta a todos los mercados. Sin ir mas lejos, ayer, se hizo un lanzamiento de Región Norte en Buenos Aires".

Anticipó por InformateSalta que en breve se anunciarán beneficios en lo que respecta a cuotas sin interés y descuentos.