Ya se puede elegir a que prepaga derivar los aportes sin intermediarios, mira las empresas

Este lunes venció el plazo para que las empresas de medicina prepaga que deseen recibir los aportes y contribuciones de los trabajadores de forma directa se inscriban en el Registro Nacional de Agentes de Salud. Las que no lo hicieron, deberán cobrar sus planes exclusivamente de forma particular. Sin embargo, la gran mayoría ya realizó el trámite, o está en proceso.

Según informó la Superintendencia de Servicios de Salud, son casi 30 las empresas que lo completaron y que ya figuran en el listado de la página web de ARCA para ser elegidas por los afiliados. En el caso de las que avanzaron con el procedimiento pero aún no lo completaron, su aparición en ese listado demorará algunos días más.

¿Qué significa eso? Todos los trabajadores que derivan aportes de forma particular -es decir, que no tienen plan de prepaga corporativo, cubierto totalmente por su empleador- deben ejercer la opción de elegir la prepaga que ya tienen o cambiarla por otra, ya que si no lo hacen, sus aportes quedarán en la obra social que funcionaba hasta ahora como “intermediaria”.

La lista de las prepagas:

Las empresas de medicina prepaga que habían realizado el trámite semanas atrás ayer ya tenían todo listo e integraban la lista de ARCA para que los trabajadores pudieran ejercer la elección. Son las siguientes: