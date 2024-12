Gallardo no se aguantó, liquidó a Demichelis y dejó un mensaje tajante sobre el año de River: “Primero adentro y después afuera”

Cada tanto, cuando la situación la amerita, Marcelo Gallardo entrega su parecer sobre lo que fue la vida de River con la presencia de Martín Demichelis a cargo del primer equipo. Los rumores son varios, pero hay un detalle que se desprende de la última conferencia de prensa que pocos percibieron como un mensaje directo al ex entrenador.

El dardo de Gallardo a Micho

El desarrollo del año de River fue bastante particular debido a que hubo dos entrenadores con perfiles muy marcados. Uno de ellos contó dos mercados de pases para armar el equipo a su medida pero se dejó influenciar por comentarios externos y realizó contrataciones que no eran las adecuadas para darle un salto de calidad al plantel.

Mientras que el otro en pocos días logró cerrar dos campeones del mundo, un volante del fútbol de México y un lateral que estaba sumando minutos en Brasil. Las diferencias son notables, pero la cantidad de títulos que River cosechó fue muy baja, ya que solo pudo quedarse con la Supercopa Argentina que le ganó a Estudiantes.

“Necesito empezar un año. Cuando termine este y a partir del año que viene me voy a sentir pleno porque voy a tener la posibilidad de trabajar como a mí me gusta. Con la mentalidad que yo quiero que imponen los equipos con los que suelo trabajar. Mayor caudal futbolístico, eso estamos al final del año y tenemos que llegar como podemos”, arrancó Marcelo Gallardo.

“Lo que se hable no es de parte nuestra. Lo único que voy a ser claro es que hasta que no termine nuestra última participación en el campeonato, recién ahí voy a tomar decisiones y comunicar lo que haya que comunicar. Primero hacia dentro y después para afuera. Mientras eso no pase, no va a suceder nada, no voy a hacerme responsable de los millones de cosas que se digan hasta ese momento”, agregó.

Esto último se encuentra vinculado con aquella charla en la que Martín Demichelis le adelantó primero a los medios los jugadores que se iban a ir de River después de la eliminación en la Copa Libertadores frente a Inter. Lo particular es que los integrantes del plantel comenzaron a enterarse de las decisiones mirando la televisión.