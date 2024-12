Para el diputado Moreno, “no es para tanto” que los jubilados no tengan acceso a medicamentos

Ante el anuncio del Gobierno nacional se eliminó la cobertura de medicamentos gratis de PAMI, por lo que los jubilados deberán hacer trámites y llenar formularios para acceder a los mismos.

Por este motivo, el diputado nacional por Salta, Julio Moreno, fue entrevistado en un programa de Buenos Aires donde emitió declaraciones que repercutieron negativamente, ya que se refirió a las problemáticas que viven los jubilados de una manera poco sensible.

El desafortunado comentario del libertario provocó la indignación no solo del conductor sino de la mayoría de los oyentes, ya que al ser consultado si cree que afectaría vitalmente a los adultos mayores no tomar un medicamento dijo que “no creo que pueda a llegar a pasar ese extremo” aduciendo que parientes y otras personas los pueden ayudar: "No debe ser para tanto” manifestó.

El legislador hizo hincapié que seguirán apoyando a las políticas del presidente de la Nación, Javier Milei.

A esperar que los jubilados, golpeados ante el ajuste, puedan tener parientes o allegados que los asistan y salven en este complejo panorama.