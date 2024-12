Gimnasia y Tiro tendría su propia marca de indumentaria

Este viernes, estuvo en RumboAlAscenso el integrante de la Subcomisión de Fútbol de Gimnasia y Tiro, Gonzalo Mosquera, quien confirmó que el club tendrá su propia marca para la indumentaria.

"En un principio no estábamos preparados y ahora llegó la hora de concretarlo", mencionó. Además, no anticipó el nombre que llevará: "Se resolvió una marca propia del club, no quiero anticipar mucho porque no sé si desde la institución se comunicó algo de eso".

Cabe recordar que el pasado jueves 5 de diciembre firmó el contrato el nuevo entrenador de Gimnasia y Tiro, Fernando "Teté" Quiroz.

Este destacó que los entrenamientos comenzarán el próximo 2 de enero y seguramente estarán a la espera de la nueva indumentaria del "Albo".