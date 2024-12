Plan Güemes: Comerciantes de Orán piden igualdad de condiciones y mayor seguridad

De cara al lanzamiento del "Plan Güemes", que tiene como objetivo un mayor control en la zona fronteriza, Ariel Zablouk, titular de la Cámara de Comercio de Orán, en diálogo con InformateSalta, abordó el tema del contrabando de mercadería y aclaró que "no buscan que nadie pierda su empleo, sino que se logre una igualdad de condiciones".

En la oportunidad, explicó que, si se logra que los productos importados tengan la misma carga impositiva que los locales, todos tendrían precios más justos y podrían trabajar en conjunto sin problemas. “Queremos que se integre a toda esta gente al sistema, que se lo pueda poner en blanco y que se pueda trabajar de la misma forma", expresó.

“Nosotros pedimos que se nos aplique la ley de zona en frontera, que es una ley que está vigente desde 1970 y nunca se aplicó con la baja de la carga impositiva de los servicios", agregó.

“Ojalá que el Plan Güemes nos dé a todos igualdad de condiciones, que todos podamos trabajar y salir a flote”

Si bien el empresario manifestó su apoyo a la presencia de las fuerzas de seguridad, también hizo un llamado a la comprensión por parte de las autoridades hacia las dificultades que enfrentan los habitantes de la frontera, quienes muchas veces cruzan a Bolivia buscando precios más bajos debido a los altos costos en el lado argentino.

“También tenemos que ponernos en la situación de los vecinos, de acá a Oran. Acá los sueldos no son altos y la gente busca la forma de llegar a fin de mes. Yo entiendo perfectamente al vecino que cruza a Bolivia a hacer sus compras, porque realmente la diferencia de precios es muy grande",cometnó.

Con respecto a la inseguridad en la zona, particularmente en Aguas Blancas y Orán, aseguró que "es importante poder recuperar la tranquilidad para que los vecinos se sientan seguros". "Queremos poder salir a la plaza con nuestros hijos sin miedo", comentó, destacando la relevancia de la llegada de las Fuerzas Federales a la región.

"La verdad es que el tema de la seguridad es importantísimo. Últimamente pasaron hechos en las zonas que asustan"

Zablouk hizo un balance sobre la difícil situación que atraviesa el comercio en la región, marcado por la crisis económica. "Este año ha sido muy complicado. La pandemia cerró muchos comercios, y aunque hubo algunos intentos de reactivación, los problemas siguen siendo graves", afirmó.

El comerciante señaló que muchos empresarios se vieron obligados a reducir personal o incluso a trabajar solos para evitar gastos, lo que genera un ciclo negativo para la economía local. "El comercio no puede sostenerse si no hay consumo, y si no se pagan sueldos, el consumo en Orán se reduce aún más. Es todo un circuito que se va desmoronando", agregó.

A pesar de los desafíos, Zablouk se mostró esperanzado en que el Plan Güemes y las acciones en materia de seguridad puedan traer un cambio positivo para Orán y las zonas aledañas. "Este es un año muy duro para las familias, pero si logramos la igualdad de condiciones y una mayor seguridad, podremos recuperar la confianza y reactivar la economía", afirmó.