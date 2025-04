En Aguaray, decomisan bultos llenos de hojas de coca y cigarrillos por un valor millonario

Los distintos hechos ilegales y que infraccionan las normativas no paran en las rutas que cruzan Salta, teniendo ahora como novedad un importante operativo que se realizó por el norte provincial, terminando con un importante decomiso de hojas de coca y cigarrillos.

¿Cuáles son los detalles? Según la información que compartió prensa de la Policía de Salta, todo comentó este miércoles cuando se realizaba un operativo de control vehicular preventivo a aquellos rodados que circulaban por ruta nacional 34, cerca de Aguaray.

En medio de ese operativo, mediaban las 13:00 horas cuando los efectivos que estaban apostados a la altura del kilómetro 1400 de esa carretera, procedieron a fiscalizar una camioneta en la que se desplazaban tres ocupantes.

En medio de la revisión que hacías, se toparon con varios bultos de mercadería, con la peculiaridad que los ocupantes del vehículo no pudieron aportar documentación que avalara la procedencia legal de esos envoltorios cargados.

Fue así que se logró secuestrar más de 300 kilos de hojas de coca y 300 paquetes de cigarrillos, cargamento valuado en alrededor de $6.000.000. Asimismo se infraccionó a los ocupantes por transporte de mercadería sin aval legal.