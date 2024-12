García Bes impulsará mediciones en los clubes de barrio para mejorar el deporte en Salta

Ignacio García Bes, flamante Secretario de Deportes de Salta, quien reemplaza a Sergio Chibán en el cargo, en diálogo con InformateSalta, aseguró que su plan de trabajo tendrá un enfoque social y lúdico, con el objetivo de fortalecer las bases del deporte y beneficiar a la comunidad.

En relación al llamado del gobernador para ocupar este cargo en un área con tantas necesidades, señaló: “Me costó un tiempo pensarlo porque sé que es un rol que requiere disponibilidad, atención y energía. Entiendo que mi perfil es lo que el gobernador busca ahora, y si puedo ser útil a la gestión y al deporte de Salta, para que el que me suceda siga por ese camino, estaré contento", expresó.

El funcionario también explicó su visión sobre la estructura del deporte: “Es como una pirámide, con bases amplias y la punta representando la élite. En el medio está el desarrollo deportivo. La gran relación con la sociedad está a través de las bases. Creo que, a los chicos y jóvenes que se inician, hay que devolverles el espíritu lúdico, el juego, el contacto social. Hoy no solo existe el peligro de la calle, sino también el de lo virtual, y hay que tener un plan organizado y respuestas para estos desafíos”, aseguró.

El nuevo Secretario de Deportes también abordó sus objetivos y la importancia de conocer las estadísticas para lograr resultados. “En los clubes de barrio no tenemos mediciones. Por eso, nuestro plan de trabajo incluirá el desarrollo de una base de datos que quede en la provincia, con información objetiva sobre el rendimiento general, la infraestructura disponible y la cantidad de chicos involucrados. Porque lo que no se mide, no se puede mejorar”, destacó.

Finalmente, en relación a su desafío personal, García Bes concluyó: “Ojalá que, cuando me toque irme, mi paso no haya sido en vano, que haya dejado una huella, el inicio de algo que sirva a la comunidad, especialmente a quienes menos tienen y menos acceso tienen. Este es un proceso que hace un equipo, y luego lo construye el entorno y la comunidad. Es un desafío enorme”, finalizó.