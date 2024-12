Fórmula 1: Afirman que la escudería Alpine tendría en mente una jugada para sumar a Colapinto para el 2025

Terminó la temporada en la Fórmula 1 y el futuro de Franco Colapinto sigue siendo una incógnita. El piloto argentino fue de mayor a menor en sus rendimientos, pero su nombre quedó instalado entre los fanáticos y las escuderías. Tanto es así que en las últimas horas, crecieron los rumores de una posible llegada a Alpine y se dio a conocer una frase que mantiene en vilo a los hinchas.

Luego de los sondeos de Red Bull, Alpine quedó posicionado como el equipo con mayor interés en Franco Colapinto para la próxima temporada. Con Flavio Briatore, experto en descubrir a pilotos con talento, como principal asesor, la escudería francesa subió a Jack Doohan, tras su camino en la Fórmula 2, para el GP de Abu Dhabi, pero su continuidad no está asegurada y no descartan la llegada del argentino para ocupar su lugar.

La encargada de soltar esta bomba fue la periodista brasileña Julianne Cerasoli en el podcast Pit Pass F1. “Hablando de Alpine, sigo escuchando que Colapinto no está en absoluto fuera de la consideración para 2025 y que Flavio Briatore está buscando una manera de deshacerse de Jack Doohan”, aseguró.

Y agregó: “El hecho de que Doohan esté haciendo su primera carrera en la Fórmula 1 en este Gran Premio es para evaluar, en cierto modo, sabiendo que no va a ser lo suficientemente bueno. Así que sería una excusa para Flavio (Briatore) para dejarlo caer”.

“Flavio está siendo muy activo en el paddock hablando con todo el mundo, y no me sorprendería que ese fuera el caso. Por supuesto, para que eso suceda, Williams necesitaría algo de dinero. Así que no es algo barato para Flavio. Pero no creo que Colapinto esté completamente descartado. Y durante este viernes, muchas veces oí: ‘¿Escuchaste hablar de Colapinto? ¿Sabes lo que está haciendo Flavio?’ Así que estemos atentos a eso”, dijo en el podcast que se grabó en la previa del Gran Premio de Abu Dhabi.

El australiano Doohan ocupó el lugar que dejó vacante Esteban Ocon, que la próxima temporada estará en Haas, pero su rendimiento no fue el esperado y el magnate italiano reforzó su idea de llevarse a Colapinto. El principal inconveniente es que Doohan firmó un contrato por cinco carreras, ya gastó una prueba y terminará en el Gran Premio de Baréin, en la segunda semana de abril de 2025.

Según los rumores y la información que circula, ese será el punto de inflexión para su renovación o para el ingreso de Franco Colapinto en su lugar. Por el momento, se desconoce la logística de Alpine para llevarse al argentino, pero con Briatore a cargo de las negociaciones y con un fuerte interés, no se descarta. /TN