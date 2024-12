Mundial de Clubes 2025: Así quedó el calendario de River y Boca

La FIFA publicó el calendario completo del Mundial de Clubes 2025, donde se ve de forma detallada cuáles serán los partidos que se jugarán entre el domingo 15 de junio y el 13 de julio del 2025.

En sus redes sociales, el ente más importante del fútbol publicó una imagen en donde se detallan los días y partidos que se llevarán a cabo durante los últimos días del mes de junio y principio de julio del año próximo.

El partido inaugural será entre el Inter Miami, equipo en el que Lionel Messi es capitán, y Al Ahly en el Miami Hard Rock Stadium a las 22 (hora Argentina).

Boca será el primer equipo argentino que debutará el día martes 16 de junio a las 20 (hora Argentina) ante Benfica. Su próximo partido será el viernes 20 de junio a las 23 (hora Argentina) frente a Bayer Munich.

El “Xeneize” cerrará su participación cuando se enfrente a Auckland City el martes 24 de junio a las 19 (hora Argentina).

En cuanto a River, debutará ante Urawa Red Diamonds el martes 17 de junio a las 19 (hora Argentina). Posteriormente, se medirá ante Monterrey el sábado 21 de junio a las 23 (hora Argentina).

El “Millonario” finalizará su fase de grupo el miércoles 25 de junio cuando juegue ante Inter de Milán a las 23 (hora Argentina).

Por otro lado, en caso de que el equipo comandado por Marcelo Gallardo clasifique primero en su grupo, jugará el lunes 30 de junio a las 14 (hora Argentina) frente al segundo del grupo F, que podría ser Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan o Mamelodi Sundowns.

En caso de finalizar segundo, deberá disputar el partido el martes 1ro de julio en el Atlanta Mercedes-Benz Stadium con horario a confirmar ante alguno de los equipos que fueron mencionados anteriormente.

Boca, por su parte, en caso de salir como líder de su grupo, jugará en el Charlotte Bank of America Stadium el sábado 28 de junio a las 18 (hora Argentina) ante el segundo del grupo D, donde se encuentran Flamengo, Espérance Sportive, Chelsea y León.

En caso de salir segundo, jugará el domingo 29 de junio a las 18 (hora Argentina) en Miami Hard Rock Stadium frente al primero de la zona anteriormente mencionada.

River y Boca no podrían cruzarse hasta recién en una hipotética semifinal.

Zona de grupos del Mundial de Clubes 2025 (hora de las ciudades correspondientes)

Sábado, 14 de junio 2025

Partido 1 – Inter Miami vs. Al Ahly, 20:00, Miami Hard Rock Stadium

Domingo, 15 de junio 2025

Partido 2: Bayern Munich vs. Auckland City FC, 12:00, Cincinnati TQL Stadium

Partido 3: PSG vs. Atlético de Madrid, 12:00, Los Angeles Rose Bowl Stadium

Partido 4: Palmeiras vs. Porto, 18:00, Nueva York Nueva Jersey Metlife Stadium

Partido 5: Botafogo vs. Seattle Sounders, 19:00, Seattle Lumen Field

Lunes, 16 de junio 2025

Partido 6: Chelsea vs. León, 15:00, Atlanta Mercedes-Benz Stadium

Partido 7: Boca vs. Benfica, 18:00, Miami Hard Rock Stadium

Partido 8: Flamengo vs. Esperance Sportive de Tunis, 21:00, Philadelphia, Lincoln Financial Field

Martes, 17 de junio 2025

Partido 9: Fluminense vs. Borussia Dortmund, 12:00, Nueva York Nueva Jersey Metlife Stadium

Partido 10: River Plate vs. Urawa Red Diamonds, 12:00, Seattle Lumen Field

Partido 11: Ulsan HD vs. Mamelodi Sundowns FC, 18:00, Orlando Inter&Co Stadium

Partido 12: CF Monterrey vs. Inter de Milán, 18:00, Los Angeles Rose Bowl Stadium

Miércoles, 18 de junio 2025

Partido 13: Manchester City vs. Wydad AC, 12:00, Philadelphia, Lincoln Financial Field

Partido 14: Real Madrid vs. Al Hilal, 15:00, Miami Hard Rock Stadium

Partido 15: Pachuca vs. FC Salzburgo, 15:00, Cincinnati TQL Stadium

Partido 16: Al Ain FC vs. Juventus, 21:00, Washington D.C. Audi Field

Jueves, 19 de junio 2025

Partido 17: Palmeiras vs. Al Ahly FC, 12:00, Nueva York Nueva Jersey Metlife Stadium

Partido 18: Inter Miami vs. Porto, 15:00, Miami Hard Rock Stadium

Partido 19: Seattle Sounders vs. Atlético de Madrid, 15:00, Seattle Lumen Field

Partido 20: PSG vs. Botafogo, 18:00, Los Angeles Rose Bowl Stadium

Viernes, 20 de junio 2025

Partido 21: Benfica vs. Auckland City, 12:00, Orlando Inter&Co Stadium

Partido 22: Flamengo vs. Chelsea, 14:00, Philadelphia, Lincoln Financial Field

Partido 23: León vs. Espérance Sportive de Tunisie, 17:00, Nashville GEODIS Park

Partido 24: Bayern Munich vs. Boca Juniors, 21:00, Miami Hard Rock Stadium

Sábado, 21 de junio 2025

Partido 25: Mamelodi Sundowns FC vs. Borussia Dortmund, 12:00, Cincinnati TQL Stadium

Partido 26: Inter de Milán vs. Urawa Reds, 12:00, Seattle Lumen Field

Partido 27: Fluminense vs. Ulsan HD, 18:00, Nueva York Nueva Jersey Metlife Stadium

Partido 28: River Plate vs. FC Monterrey, 18:00, Los Angeles Rose Bowl Stadium

Domingo, 22 de junio 2025

Partido 29: Juventus vs. Wydad AC, 12:00, Philadelphia, Lincoln Financial Field

Partido 30: Real Madrid vs. Pachuca, 15:00, Charlotte Bank of America

Stadium

Partido 31: FC Salzburg vs. Al Hilal, 18:00, Washington D.C. Audi Field

Partido 32: Manchester City vs. Al Ain FC, 21:00, Atlanta Mercedes-Benz Stadium

Lunes, 23 de junio 2025

Partido 33: Seattle Sounders vs. PSG, 12:00, Seattle Lumen Field

Partido 34: Atlético de Madrid vs. Botafogo, 12:00, Los Angeles Rose Bowl Stadium

Partido 35: Inter Miami vs. Palmeiras, 21:00, Miami Hard Rock Stadium

Partido 36: Porto vs. Al Ahly, 21:00, Nueva York Nueva Jersey Metlife Stadium

Martes, 24 de junio 2025

Partido 37: Auckland City vs. Boca, 14:00, Nashville GEODIS Park

Partido 38: Benfica vs. Bayern Munich, 15:00, Charlotte Bank of America

Stadium

Partido 39: León vs. Flamengo, 21:00, Orlando Camping World

Stadium

Partido 40: Espérance Sportive de Tunisie vs. Chelsea, 21:00, Philadelphia, Lincoln Financial Field

Miércoles, 25 de junio 2025

Partido 41: Borussia Dortmund vs. Ulsan HD, 15:00, Cincinnati TQL Stadium

Partido 42: Mamelodi Sundowns FC vs. Fluminense, 15:00, Miami Hard Rock Stadium

Partido 43: Inter de Milán vs. River Plate, 18:00, Seattle Lumen Field

Partido 44: Urawa Red Diamonds vs. Monterrey FC, 18:00, Los Angeles Rose Bowl Stadium

Jueves, 26 de junio 2025

Partido 45: Juventus vs. Manchester City, 15:00, Orlando Camping World

Partido 46: Wydad AC vs. Al Ain FC, 15:00, Washington D.C Audi Field

Partido 47: Al Hilal vs. Pachuca, 20:00, Nashville GEODIS Park

Partido 48: FC Salzburgo vs. Real Madrid, 20:00, Philadelphia, Lincoln Financial Field

Octavos de final

Sábado, 28 de junio

Partido 49: 1A vs. 2B, 12:00, Philadelphia, Lincoln Financial Field

Partido 50: 1C vs. 2D, 16:00, Charlotte Bank of America

Stadium



Domingo, 29 de junio

Partido 51: 1B vs. 2A, 12:00, Atlanta Mercedes-Benz Stadium

Partido 52: 1D vs. 2C, 16:00, Miami Hard Rock Stadium

Lunes, 30 de junio

Partido 53: 1E vs. 2F, 15:00, Charlotte Bank of America

Stadium

Partido 54: 1G vs. 2H, 21:00, Orlando Camping World

Martes, 1 de julio

Partido 55: 1H vs. 2G, Miami Hard Rock Stadium

Partido 56: 1F vs. 2E, Atlanta Mercedes-Benz Stadium

Cuartos de final

Viernes, 4 de julio

Partido 57: G53 vs. G54, 15:00, Orlando Camping World

Partido 58: G49 vs. G50, 21:00, Philadelphia, Lincoln Financial Field

Sábado, 5 de julio

Partido 59: G51 vs. G52, 12:00, Atlanta Mercedes-Benz Stadium

Partido 60: G55 vs. G56, 16:00, Nueva York Nueva Jersey Metlife Stadium

Semifinales

Martes, 8 de julio

Partido 61: G57 vs. G58, 15:00, Nueva York Nueva Jersey Metlife Stadium

Miércoles, 9 de julio

Partido 62: G59 vs. G60, 15:00, Nueva York Nueva Jersey Metlife Stadium

Final

Domingo, 13 de julio

Partido 63: 15:00, Nueva York Nueva Jersey Metlife Stadium