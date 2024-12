La temible predicción de Baba Vanga para el 2025 y de la que ya se cumplió la primera face

A pesar de que murió en 1996, las predicciones de Vangelia Pandeva Dimitrova, más conocida como Baba Vanga, todavía tienen incidencia entre sus creyentes y más aún cuando se descubren algunas que podrían estar sucediendo en la actualidad. Según los seguidores de esta mística mujer adivinadora y de fama mundial, el fin de Occidente estaría cerca. Y eso no es todo: la primera fase de ese hecho ya inició.

La clarividente y herbolaria búlgara se hizo famosa a lo largo de su vida por sus profecías en las montañas Kozhuh, que traspasaron las fronteras hasta dar la vuelta al mundo. Así, desde su nacimiento, en 1911, se dieron a conocer sus predicciones y muchas de estas todavía están por verse.

En un reciente análisis de los presagios que mencionó hace más de 20 años, la mujer habló de un hombre que dominaría gran parte del planeta y que terminaría de una vez por todas con el dominio de Occidente. Si bien no dio nombres, hizo referencias exactas de qué país tendría el mando. Y no, no son los Estados Unidos.

La predicción de Baba Vanga que tiene a todos en vilo

Antes de terminar el 2024 se conoció que la clarividente mencionó la existencia de una Tercera Guerra Mundial, la cual se desarrollaría también en Europa y que daría por terminados a los gobiernos democráticos que allí existen.

“En la primavera comenzará una guerra en el Este y habrá una Tercera Guerra Mundial. Una guerra en el Este que destruirá el Oeste”, dijo Baba Vanga. Muchos interpretaron esto como la invasión de Rusia a Ucrania. Cabe aclarar que la primavera es en alusión al hemisferio norte, y el indicio que sirvió para entender que hablaba del 2025 es por un hecho reciente que descolocó a los jefes de Estado tras la anexión de territorios ucranianos desde 2022.

La reciente caída del gobierno sirio, la cual predijo en los 90, se vinculó directamente como el comienzo de algo peor. Lo cierto es que durante el domingo 8 de diciembre del 2024, el régimen dictatorial de Bashar al-Ásad llegó a su fin luego de un levantamiento de rebeldes insurgentes. Además de la conmoción que se generó dentro del mundo de la política internacional, los seguidores de la pitonisa búlgara aseguraron que fue una de sus visiones acertadas, lo que marcaría el inicio de un conflicto bélico más grande. /La Nacion