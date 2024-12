Mujer perdió el control y rompió un colectivo del corredor 8C, es paciente psiquiátrica

Un momento de gran temor se vivió en la tarde del martes, pasadas las 18 horas, cuando una pasajera se "descontroló" arriba de una unidad del corredor 8 C. La mujer según quería descender en un lugar no habilitado como parada e inició una serie de insultos a la chofer que guiaba el colectivo.

Instalada en la puerta trasera, y en compañía de un hijo, la mujer no paraba de gritar, mientras la gente le recriminaba su actitud, inesperadamente la mujer, con sus manos rompió el vidrio de una de las puertas traseras, mientras la unidad seguía circulando.

Con el correr de las horas se conoció que el hecho tuvo a los pasajeros retenido por dos horas en la unidad. En tanto la mujer debió recibir asistencia "psiquiátrica" ya que padece bipolaridad.

Un pasajero contó: "Empezó a gritar, a amenazar, metió patadas a la puerta y con la mano rompió una de las puertas. Estaba con su hijo y decía que tenía problemas y que necesitaba bajar. La chofer le dijo no te puedo dejar bajar, no sacaba el dedo del timbre. Quiso pegar y le pegó a una chica, policía de civil, si no estábamos al lado de la chofer, tratando de que no le peguen. Había gritos, llantos, menores, nadie sabía que hacer. Si le pegaba a la chofer en movimiento pasaba una desgracia más grande".

Por su parte un médico del hospital psiquiátrico Miguel Ragone, explicó "ella es una paciente con trastornos bipolar, paciente del hospital Ragone hace muchos años. Cada tanto brota, como en este caso. La indicación fue ahora llevarla al hospital y compensarla. Desconozco que paso, está angustiada y estresada, es paciente psiquiátrica".

El profesional contó a Multivisión que muchas veces reciben colectivos con pacientes que "se agudizan o re agudizan en los colectivos. La indicación es siempre llevar a la guardia, en este caso el Ragone, que es donde tenemos las medicaciones para compensar a los pacientes. En este caso es difícil, todo es muy difícil, lo primero que hay que hacer es pensar en la guardia".