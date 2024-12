Red Puentes lleva adelante la 6ta Cena Navideña para personas en situación de calle

En el mes de las fiestas el espíritu solidario florece con mayor fuerza, donde salteños ayudan a que sus pares puedan vivir una Navidad distinta.

"Red Puentes" es una organización que hace seis años lleva adelante "Cena Navideña", un evento destinado para que personas en situación de calle tengan una fiesta en compañía y disfrutando de una comida hecha con amor.

Una de las organizadoras comentó a InformateSalta que el 24 de diciembre se lleva adelante el evento, el cual inicia con los voluntarios a las 8 am en la preparación de sándwiches, pollo y ensaladas, para compartir con todos los que se acerquen, no solo quienes no cuenten con un hogar sino aquel salteño que quiera pasar una Navidad diferente.

Hasta el momento cuentan con donación de helado, por lo que toda ayuda es bienvenida, no solo con elementos desde descartables hasta insumos para preparar la cena, sino también con voluntarios que se sumen a la movida solidaria.

Para poder colaborar con ellos se pueden acercar a Tucumán 722 de lunes a viernes de 9 a 17hs. o comunicarse al 3874074186. Reciben también donaciones de ropa.

“Cualquier persona que quiera pasar una Navidad diferente está invitada”.