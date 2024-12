El paso a paso para el nuevo trámite para la cobertura del 100% en medicamentos

El Ministerio de Salud de la Nación lleva adelante un reordenamiento de las cuentas públicas que busca reducir el gasto y hacer más eficiente la inversión sanitaria, como publicó Infobae. En ese marco, el primer día hábil de diciembre, PAMI anunció que la cobertura del 100% de medicamentos iba a continuar para jubilados y pensionados que cumplieran con ciertos requisitos y tramitaran un subsidio por razones sociales.

La medida se orienta a financiar la demanda en lugar de la oferta de fármacos. Con el objetivo de evitar demoras o confusiones, que pudieron surgir en los primeros días de implementación, ahora PAMI simplificó el proceso para que los jubilados y pensionados puedan acceder al subsidio social de medicamentos con cobertura del 100%.

Desde ahora, quien cumpla los requisitos, podrá hacer el trámite sólo con el DNI y número de afiliado.

Uno de los cambios más importantes es que ya no será necesario presentar la declaración jurada sobre bienes, ya que la obra social puede acceder a estos datos personales en el sistema y comprobar si el afiliado cumple los requisitos para acceder al subsidio social.

El trámite se podrá gestionar en todas las agencias de PAMI del país, y no será necesario sacar turno previo en la web de PAMI.

Para quienes se acerquen a una dependencia de la obra social, si cumplen con los requisitos, el trámite quedará aprobado en el acto, y para quienes inicien la gestión en la página web de PAMI, el tiempo de respuesta será dentro de las primeras 24 horas.

Si bien se agilizó el trámite y ya no se deberá presentar la declaración jurada de bienes, es importante remarcar que los requisitos para acceder al subsidio social son los mismos que se informaron a principios de mes.

Esto son: tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos ($389.398, según los valores de diciembre) o menores a 3 haberes en hogares con convivientes con Certificado Único de Discapacidad; no estar afiliados a una prepaga; no tener más de un inmueble, ni un vehículo de menos de 10 años ni ser dueño de bienes de lujo; y no ser titular de activos societarios que indiquen capacidad económica plena.

Aquellos jubilados y pensionados que cobren más de 1,5 haberes mínimos, puede solicitar el beneficio por vía de excepción si el costo de los medicamentos equivale o supera el 15% de los ingresos, presentando informe social, escala de vulnerabilidad socio-sanitaria y revalidación médica.

Otro de los pasos que se simplificó está vinculado a la renovación del subsidio. Según informa PAMI en su sitio web, ya no será necesaria la renovación del trámite siempre y cuando el afiliado siga cumpliendo los requisitos del subsidio social.

Los afiliados veteranos de la Guerra del Atlántico Sur no están sujetos a los requisitos exigidos, pero también deben realizar el trámite de solicitud del subsidio por razones sociales.

Subsidio social de PAMI: cómo es el trámite presencial en agencias

Presentar el DNI y la credencial de afiliado. Acudir a la agencia PAMI más cercana. No es necesario completar una declaración jurada. Los agentes revisarán los datos en el sistema para verificar si se cumplen los requisitos. Aprobación inmediata si se cumplen los requisitos. Si se necesitan hasta cuatro medicamentos, la solicitud será aprobada en el momento y se podrán retirar en la farmacia los medicamentos con cobertura total. Si se requieren cinco o más medicamentos, el médico de cabecera deberá completar un formulario especial para justificar la solicitud.

Subsidio social de PAMI: cómo es el trámite en la web