Bitcoin se sostiene arriba de los u$s100.000, mientras Ethereum se dispara

El mercado de las criptomonedas vuelve a subir este jueves 12 de diciembre, con Bitcoin que escala más de un 2,4% en las últimas 24 horas y se sostene arriba de los u$s100.700. En tanto, Ethereum avanza 5,2% y roza los u$s3.900. El resto de las altcoins opera con ganancias generalizadas de hasta 25%, lideradas por SUI, Chainlink (21%) y Uniswap (17,1%).

Los activos vinculados a la inteligencia (IA) artificial mostraron un rendimiento destacado. Tokens como NEAR Protocol (NEAR), Internet Computer (ICP) y Render (RENDER) registraron subidas superiores al 10% tras una exclusiva publicada por The Information, que revela que Apple está colaborando con Broadcom en el desarrollo de un chip de inteligencia artificial.

El principal motor de estas subas fue el último informe del Índice de Precios al Consumo (IPC) en Estados Unidos. En noviembre, el IPC interanual se situó en 2,7%, frente al 2,6% de octubre, mientras que la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, se mantuvo en 3,3%, cumpliendo con las previsiones del mercado.

La publicación de estos datos reforzó las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) podría implementar un nuevo recorte de 25 puntos básicos en los tipos de interés durante su próxima reunión. Michael Brown, estratega senior en Pepperstone, señaló: "Aunque el progreso desinflacionario se ha estancado, es poco probable que estas cifras alteren significativamente los planes del FOMC a corto plazo". Sin embargo, advirtió que el mercado laboral será clave en futuras decisiones de política monetaria.

Otros analistas, como Srijan Katyal, director global de estrategia en ADSS, se muestran más cautelosos y consideran improbable una nueva flexibilización inmediata de las condiciones monetarias. Según Katyal, "la Fed probablemente esperará más datos sobre empleo e inflación antes de decidir sobre otro recorte, permitiendo que las medidas recientes surtan su efecto". A pesar de que se generaron más empleos de los previstos, la tasa de desempleo subió al 4,2%, un dato que podría influir en futuras decisiones.

Bitcoin continúa mostrando una correlación estrecha con las acciones tecnológicas, como lo refleja su reciente avance, que coincide con el salto del índice Nasdaq por encima de los 20.000 puntos. Asimismo, las acciones relacionadas con la inteligencia artificial, como Nvidia, también recuperaron terreno tras una reciente desaceleración que había impactado al mercado cripto.

De cara al futuro, los analistas mantienen un enfoque optimista para las criptomonedas. Bitwise, un emisor de fondos cotizados en criptos, pronosticó que Bitcoin podría alcanzar los u$s200.000 en los próximos 12 meses. Además, empresas destacadas del sector, como Kraken y Circle, planean salir a bolsa en 2025, lo que podría consolidar aún más la posición del mercado cripto en la economía global.