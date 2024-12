Sáenz sobre el 1° año de Milei: "Reclamo que hablen con los gobernadores"

Como parte de la entrevista que brindó al diario porteño Clarín, el gobernador Gustavo Sáenz hizo su balance del primero año de la gestión del presidente Javier Milei, indicando cómo ha sido su acompañamiento y cuáles son los puntos que les demanda.

Al ser consultado sobre los primeros doce meses del mandatario libertario, Sáenz dijo que procuró mantener "la coherencia de acompañar a aquéllos que la voluntad popular decide que gobiernen la Nación", algo que respetó tanto con Macri como con Alberto Fernández. "Ahora acompañé en lo que el presidente entendía que eran las leyes necesarias para llevar adelante su gobierno, también he puesto límites para defender los intereses de los salteños", señaló.

Sobre la situación económica y el empleo en Salta, el gobernador ponderó que nuestra provincia es "particular" en ese sentido, por cuando "es una de las pocas provincias, con Neuquén, en las que ha crecido la actividad privada. Tiene que ver con el salto cualitativo con la minería", indicó. No obstante y sobre los números de la pobreza e indigencia, de la que Salta no es ajena, Sáenz lo lamento indicando que el norte siempre ha sido postergado, reclamándose hace mucho las obras necesarias para crecer.

"El Norte tiene la posibilidad de dar al mundo lo que necesita, alimentos y minerales, pero hubo una mirada centralista; esperamos tener las rutas, los acueductos, los gasoductos, las obras para brindarles a los que quieren invertir en Salta las posibilidades de hacerlo", subrayó.

Recordando que Salta se adelantó a Nación en el cobro de salud a extranjeros y al preguntársele sobre si el arancelamiento en educación a éstos tendrá impacto, Sáenz respondió: "En las provincias de frontera sí, yo le mostraba a Patricia Bullrich en Aguas Blancas cómo los chicos cruzaban el Río Bermejo con el delantal blanco, pero me preocupa que un salteño se quede sin un lugar para estudiar porque está ocupado por un extranjero".

Aquí recalcó que, de su parte, "yo le reclamo a los ministros que cuando se toman decisiones deben analizar a la Argentina en su conjunto y no pensar solamente en Buenos Aires y el centro del país. Es importante que hablen con los gobernadores", concluyó.