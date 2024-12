"El kirchnerismo se adueñó del peronismo", apuntó Sáenz a la falta de recambio en el PJ

En una entrevista que brindó al diario porteño Clarín, el gobernador Gustavo Sáenz abordó la actualidad política refiriéndose a la coyuntura política donde, reiterando su identidad peronista, se diferenció del kirchnerismo, apuntando a "los mismos de siempre" que no dan lugar a la renovación, el recambio ni la alternancia.

Primeramente y consultado sobre su amistad con el ex candidato presidencial Sergio Massa, indicó que su relación "trasciende lo político", indicando que a su parecer estaba preparado para el cargo que disputó, "independientemente de que yo no comulgue con su acercamiento al kirchnerismo; siempre tuve que competir con el kirchnerismo en Salta".

Cuando se le indagó sobre el PJ a nivel nacional y sus declaraciones respecto a que su nueva titular, Cristina Kirchner, ya había cumplido un ciclo, Sáenz reiteró su postura: "Hay momentos en la vida en que uno debe dar un paso al costado y darle la posibilidad a nuevas generaciones de marcar otro rumbo, otra etapa", expresó agregando que el resultado es el descreimiento en la política.

"Siempre diferencié el peronismo del kirchnerismo; así como el PRO absorbió al radicalismo, el kirchnerismo se adueñó del peronismo, hay que volver a los viejos principios de los partidos", subrayó, antes de distanciarse de las críticas de Cristina Kirchner a los gobernadores que respaldan o votan con el oficialismo.

"Yo no ingresé con Cristina ni con Macri ni Milei; mi campaña se basó en la provincia y no pedí que ningún dirigente nacional venga a levantarme la mano; no me siento tocado y los diputados tienen todo el derecho del mundo a votar lo que consideren, esa es la República", reiteró.