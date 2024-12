Las mejores consolas portátiles del mercado

Desde su llegada al mercado, las consolas portátiles se encuentran dentro de las más elegidas por gamers de todo el mundo. Sin embargo, su popularidad ha hecho que su oferta se expanda constante y masivamente, por lo que puede ser difícil llevar el registro de los lanzamientos que son tendencia. En este artículo, te proponemos un recorrido por algunas de las mejores consolas del mercado.

¿Qué consolas lideran el mercado?

Algunos de los tipos principales de consolas portátiles que el mercado ofrece actualmente son:

Nintendo Switch OLED

La consola Nintendo Switch se caracteriza por ser híbrida, es decir, por poder usarse tanto como consola portátil como conectada a un televisor mediante un soporte. Gracias a este sistema innovador, ha logrado mantenerse como líder de mercado a lo largo del tiempo. Con esta consola, podrás jugar tanto con juegos digitales (que pueden gestionarse a través de la tienda Nintendo eShop) como físicos.

Se destaca por su tamaño cómodo de llevar, su batería que alcanza varias horas y su precio accesible. Entre sus juegos más notables, se pueden encontrar "Animal Crossing: New Horizons" y “The Legend of Zelda: Breath of the Wild", entre otros.

Ayaneo

Esta compañía se destaca por su variedad, ya que ofrece modelos económicos y consolas de precio más alto. Entre sus últimos lanzamientos se encuentran la Ayaneo Kun y la Ayaneo Flip DS. En ambos productos podrás elegir entre modelos que tengan 16, 32 o 64 GB de RAM, al igual que entre ejemplares que tengan desde 512 GB hasta 4 TB de almacenamiento interno.

La Ayaneo Kun es un híbrido con ordenador portátil, basado en Windows 11, que permite acceder a Steam, Microsoft Store y Epic Games, entre otros. Se destaca por su capacidad de almacenamiento. La Ayaneo Flip DS, por su parte, presenta muchos puntos en común con la Nintendo DS.

Razer Edge

Esta consola, basada en Android, puede acceder a plataformas como Steam Link, Xbox Game Pass y Remote Play. Diseñada para aquellos que disfruten jugar en streaming, se centra en los que puedan acceder a servicios de juegos en la nube, como GeForce Now y Epic Games, entre otros.

Asus

Pensando en crear consolas que permitieran jugar como si fuesen un ordenador, Asus lanzó al mercado la ROG Ally y la ROG Ally X. Estos productos podrían compararse con un ordenador portátil con mandos, ya que integra el sistema operativo Windows 11 y puede acceder, a través de Armoury Crate, a plataformas como Xbox Game Pass y Steam.

Gracias a esto, la Asus ROG Ally, un híbrido entre consola y ordenador portátil, alcanza gráficos de alta calidad y un gran rendimiento. Dentro de su hardware, presenta un AMD Ryzen Z1, que ofrece una gran calidad visual. Sin embargo, la calidad de los componentes de hardware hace que la autonomía de la batería sea menor.

La Asus ROG Ally X, por su parte, es una revisión de esta consola, pero con características más avanzadas. Dentro de estas, logra aumentar la capacidad de almacenamiento (que llega hasta 1 TB), nuevos ventiladores (que ayudan a reducir la temperatura de la consola) y mejor batería (que llega casi al doble de su predecesora), entre otros. A nivel externo, mejoró el agarre.

Steam Deck

Una de las preferidas por los amantes del gaming en PC, esta consola portátil permite acceder a la biblioteca de Steam desde cualquier lugar. De hecho, surgió como una manera de permitir que los jugadores de PC pudieran llevar su progreso a cualquier lado. Además de esto, permite instalar Xbox Game Pass, entre otras cosas.

Su poderoso hardware está enfocado a poder cumplir con la demanda de la plataforma sin inconvenientes, aunque algunos modelos (como el OLED) presentan características mejoradas (como mejor batería y pantalla). Cuenta con una pantalla de 7 pulgadas, un sistema operativo Linux y una autonomía que oscila entre las 3 y las 12 horas.

PlayStation Vita

A pesar de no haber alcanzado el éxito comercial que otros productos lograron, los usuarios han destacado la calidad de su diseño ergonómico con controles precisos y su biblioteca de juegos. Dentro de sus puntos más fuertes, su pantalla OLED es capaz de ofrecer una gran experiencia gamer, tanto en 2D como en 3D.

Lenovo Legion Go

Para aquellos gamers que demandan mucho a sus consolas, este producto ha recibido buenas críticas por su versatilidad y su pantalla de gran tamaño y resolución, que la diferencia de sus competidoras. Además, cuenta con acceso a plataformas de renombre, como Xbox Game Pass y Steam.

¿Qué tener en cuenta a la hora de comprar?

Para realizar una elección correcta y saber cuál es la consola ideal para ti, es conveniente considerar algunos factores, tales como:

Tipos

Puedes encontrar distintos tipos de consolas. Mientras que las consolas de salón domésticas son aquellas que necesitan una pantalla para poder acceder a los juegos, las consolas portátiles o de bolsillo pueden llevarse de manera independiente para jugar en cualquier momento, en cualquier lugar.

Sin embargo, también se pueden encontrar alternativas híbridas, como la consola Nintendo Switch, que permite un uso portátil pero que también cuenta con una unidad de acoplamiento para poder conectarse con una televisión.

Si ya sabes que estás buscando una consola portátil, ten en cuenta:

Diseño y portabilidad

Tamaño y peso son dos factores que determinan cuán cómoda será una consola, sobre todo para un uso de varias horas. Además, se debe considerar si el diseño es ergonómico o no.

Batería

Se recomienda que la batería tenga entre 4 y 8 horas de autonomía. Además, es aconsejable buscar modelos con carga rápida.

Pantalla

Al igual que sucede con otro tipo de consolas, la calidad de la imagen (relacionada con el tipo de pantalla y la resolución) influye en la percepción del juego. En el caso de las consolas portátiles, podrás encontrar pantallas con tecnología OLED y LCD. Cuanto mejor sea la pantalla, más inmersiva podrá ser la experiencia gamer.

Rendimiento y especificaciones técnicas

Como en todo dispositivo, el rendimiento está marcado por el tipo y calidad de procesador, al igual que por la memoria RAM. Esto repercute en la rapidez de ejecución de los juegos. También es aconsejable revisar que el almacenamiento interno sea el adecuado para las demandas requeridas.

Como punto estándar, se recomienda un procesador de gama media (entre los que se encuentran Ryzen 5 o Intel Core i5, entre otros) con una memoria RAM de aproximadamente 8 GB.

Marcas

Las tres marcas que dominan el mercado son Play Station, Nintendo y Xbox. Cada una cuenta con una selección de juegos que las distingue de su competencia y tiene comunidades que defienden sus estilos únicos.

Es recomendable revisar el catálogo de juegos de cada producto antes de realizar la compra, de manera de poder asegurar que se pueda acceder a los deseados.

Otras preguntas frecuentes

A la hora de elegir la mejor consola, es necesario evaluar ciertos factores, tales como la disponibilidad de un televisor para ejecutar los juegos y la preferencia de usar la consola en cualquier lado o en la casa, entre otros.

Gracias a estas consolas, ya no es necesario contar con un televisor o una computadora para ejecutar tus juegos preferidos. Con acceso a las bibliotecas más prestigiosas y una gran versatilidad, estos productos son capaces de transportar la experiencia gamer a cualquier lugar, en cualquier momento.