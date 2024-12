Cierre del 2024: “En lo político fue excelente para Milei, en lo económico disfrazan algunos números”

El periodista especializado en economía, Néstor Sánchez, en diálogo con InformateSalta realizó un balance de lo más destacado que dejó el ámbito económico en la primera presidencia de Milei y que depara para el 2025.

Si bien uno de los puntos que destaca el Gobierno nacional es la baja de la inflación, los efectos colaterales no se estarían teniendo en cuenta, como la caída en un 20% de las ventas en supermercados, además que el dólar está sufriendo variantes en una tendencia al alza en estas últimas semanas por el giro de empresas al exterior.

“En términos políticos creo que fue un año excelente para Milei, en términos económicos nos vienen disfrazando algunos números”.

Indicó que en este “disfraz” económica, esta también el pago con bono que se realizó a las generadoras de electricidad con lo cual no aparece como gasto y si no aparece como gasto, no incide en el déficit fiscal, también con las LECAP al Banco Central se capitalizan y no aparecen como gasto sino como deuda.

“Cuando nos demos cuenta que es lo que está pasando con la inflación, ahí vamos a tener probablemente algún tipo de inconveniente si no llega la ayuda del FMI”, pero en caso de llegar la ayuda sin condicionamientos podría el Gobierno nacional hacer “la plancha” en las elecciones.

Trump, dólares y FMI

Con mucha incertidumbre respecto al panorama internacional, indicó que en caso de que al asumir Trump demande al FMI que le otorgue el dinero que pide Milei, el que compró dólares va a quedar con dólares devaluados, mientras que en caso de requerir para expedir el dinero que pongan el dólar a precio real, quien compró dólares habrá hecho el negocio de su vida: “Son variables fuera de control” finalizó.