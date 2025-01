Bullrich dijo que Fabiola Yañez se escapó de la custodia que tiene en España en Año Nuevo

Luego del escándalo que se armó en fin de año por las imágenes de Fabiola Yañez en una cena en un restaurante mexicano de Madrid, España, junto a dos personas, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reveló este sábado que la ex primera dama esa noche se escapó de los dos agentes de custodia que tiene asignados (que cuestan, según dijo, 23.000 euros por mes) y que no la podían encontrar. Mientras que se prepara para presentar un escrito en la Justicia el lunes para dar de baja el seguimiento a Yañez, la funcionaria de Javier Milei adelantó que se revisarán todos los equipos de vigilancia que hay destinados a políticos y familiares.

"El día 31 la señora Yañez había dicho que no iba a salir y se escabulló de la custodia. La custodia después se enteró por una foto en Instagram que estaba en un lugar, la llamaron por teléfono en infinidad de oportunidades y no atendió. Luego atendió y dijo 'bueno, si quieren, me vienen a buscar'. Pero directamente se escapó de la custodia", contó Bullrich.

Además, la ministra marcó que las personas que tienen oficiales asignados no los pueden utilizar cuando quieren o cuando les conviene, sino de forma constante. "Una custodia significa que hay riesgo de que puede ocurrir en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, es permanente. Ese es un tema que ahora vamos a ordenar. El lunes vamos a presentar el informe a la Justicia y creemos que va a ser positiva la respuesta, Fabiola además está fuera del país, lo que representa un montón de dinero. Luego vamos a hacer un ordenamiento muy estricto de todas las custodias", avisó.

Bullrich justificó esto último al indicar que los oficiales son "personal calificado, que puede cumplir funciones de seguridad y de investigaciones", y dijo que si los análisis que realizarán desde el Gobierno determinan que no es necesario tener fijados custodios, a la persona se le colocará un chofer civil y no policial. "Las custodias intermitentes terminan siendo más bien servicios personales, donde un día la uso si me conviene porque me lleva en auto y al otro día no la uso", planteó.

Detalles sobre los custodios de Fabiola

Al respecto de la cápsula que se mueve con Yañez, la ministra aseguró que el Gobierno la redujo y la hizo permanecer por más tiempo en España. "En principio iban como cuatro y cuatro custodios, ocho por mes; ahora lo hemos achicado. Primero mandamos uno solo y después empezaron a ir dos, a partir de la causa. Eso sale 23.000 euros por mes [más de $24 millones], los dos custodios, en cuatro ítems: pasajes, seguro médico, alojamiento y comida", detalló y siguió: "Antes cambiaban cada 15 días y nosotros lo pasamos a un mes. Es bastante tiempo para quien va. Esto último a partir de ciertos episodios que tuvo de encontronazos esta pareja tóxica entre el expresidente [Alberto Fernández] y Fabiola Yañez".

Sin embargo, de acuerdo a la visión de la funcionaria de Milei, las circunstancias para que la ex primera dama esté custodiada y con dos efectivos cambiaron, y por eso deberían poder retirárselos. Además de criticar el decreto que firmó Fernández antes de dejar el poder, para garantizarse seguridad para él y su familia incluso si se mudaba al exterior, Bullrich sostuvo: "El expresidente dictó ese decreto que acomodó la custodia a su necesidad. Nosotros estábamos pidiendo que España cubriera la custodia allá, estuvo ese conflicto [entre Milei y Pedro Sánchez], luego todo se desarmó porque Fernández vino para acá, empezó a viajar, se fue para México y después la Justicia pidió un refuerzo [por la denuncia de la ex primera dama por violencia de género y amenazas]".

Entonces, Bullrich explicó que ahora el Gobierno presentará el informe a la Justicia para retirar a los oficiales sobre todo por dos motivos que plasmó así: porque Yañez no puede decidir cuándo hay riesgo y cuándo no (luego de escaparse); y porque la situación entre ella y el expresidente ya no es la misma. "Las condiciones de la causa han cambiado. Una de las cosas que la Justicia planteó es que el expresidente intentó acercarse a su exmujer en varias oportunidades y hoy eso no puede suceder porque Alberto Fernández está en la Argentina y tiene prohibición de salida. Si saliese porque la Justicia se lo permitiese, imagino que la Justicia dirá 'puede ir a cualquier lado, menos donde está su exmujer'. Entonces la condición por la que se puso la custodia varió", indicó.

"Eso le vamos a informar a la Justicia y estamos convencidos de que razonablemente nos va a decir: 'Discontinúen con esta custodia'", dijo la funcionaria, esperanzada con una medida judicial favorable a la postura del Gobierno, quien acotó: "En este caso hay un gasto muy grande, un abuso, un mal uso de la custodia; y esos temas van a ser tenidos en cuenta para este informe que el lunes se le estará entregando al juez a cargo del caso".