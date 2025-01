Muerte en el Ragone: "Reconozco los pies de mi hijo, me acerco, le destapo la cara y era él"

Desde las puertas de Ciudad Judicial, esta mañana se reunieron familiares y amigos de Lucas Mercado pidiendo justicia por el joven fallecido en circunstancias que aún son materia de investigación por parte de la Justicia en el hospital Ragone.

Entre los familiares presentes en la manifestación se encontraba la madre de Lucas, quien sumida en el dolor contó a través de InformateSalta como vivió el momento en que encontró a su hijo sin vida.

"Cuando llego al Ragone ya estaba lleno de policías, no entendía lo que pasaba, peleaban, me pedían el DNI de él. Sinceramente yo pensaba que mi hijo estaba internado ahí dentro, que le iban a poner un inyectable, tanto que él buscaba ayuda y agarra, me siento y empezaban a pelear, y nadie me decía donde estaba mi hijo".

Recuerda el duro momento en que reconoció a su hijo y se dio cuenta que había fallecido "Me siento y veo los pies de mi hijo, reconozco los pies de mi hijo que se los veía, ahí están los pies. Les digo, ¿Ese es mi hijo? Y nadie me decía nada, era una pelea entre ellos dos y yo me acerco, no me dejaban cruzar, cruzo igual y le destapo la cara y era él, tenía una marca en la nariz y ahí yo me doy cuenta que él esta muerto".

La mujer explicó que ese día viernes había llegado junto a su hijo a la madrugada y como terminó asistido por el 911 "Llegué temprano con él al Ragone, me acuerdo que eran las 5 y como primeramente no me atendían, él se quería ir al San Bernardo, por eso marcha hacía atrás, se va por la Hipólito Yrigoyen, me dijeron que si él estaba muy exaltado que llame al 911 y que ellos lo iban a traer, así ellos lo inyectaban, así me dijo la enfermera. Entonces ahí se me fue".