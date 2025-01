La confesión de Florencia Bustamante, "siento alivio por decir la verdad"

La fotógrafa y comunicadora, Florencia Bustamante, quien en los últimos días fue señalada como una presunta operadora política del diputado nacional Emiliano Estrada, se quebró y a través de redes sociales compartió un mensaje cargado de emociones. La mujer se mostró muy angustiada por la situación que atraviesa desde que su nombre fue vinculado en la causa de intimidación publica en la que se encuentra imputada.

"Soy Flor, bastante mencionada por estos días, y desde la impotencia que siento, hoy pude sentarme a escribir. Estoy triste y angustiada por todo lo que surgió desde que esta causa tomó estado público. También siento cierto alivio por enfrentar la situación y poder decir la verdad. Por eso quiero contar lo ocurrido tras ser imputada por intimidación pública", comienza diciendo la publicación que luego agrega, "y pedir perdón".

En otro párrafo continúa: "¿Este es el costo que tengo que pagar por cumplir con lo que me pedían? Sí, y nunca dimensioné hasta que esta bomba me explotó. Toda esta situación arruinó mi vida emocional, económica y social".

La fotógrafa quién el 8 de enero declaró ante la justicia, continuó: "Sentimos que estamos en el ojo de la tormenta por haber cumplido con los pedidos de quien era nuestro jefe, Emiliano Estrada, y terminamos rompiendo todo, todo".

"Hace 15 días que no como bien, no duermo y no puedo ver a mi entorno porque me da miedo que ellos se vean involucrados. Siento que las personas afectadas por los videos están enojadas conmigo, y yo, y a muchas las conozco por mi trabajo; sé que son gente buena y que no tienen intenciones de joder a nadie".

"Decidí declarar, decir la verdad y contar cómo fue todo esto, porque el cuero lo pongo yo, y sí creo en la Justicia. Si mi familia no me alertaba de lo que estaba pasando, yo iba a ser la persona que "tapara" a Estrada para que él no asumiera la responsabilidad de todo lo que se hizo en redes sociales. Pero yo no soy eso. Soy una mina a la que le gusta tener la frente en alto, que se hizo de abajo y que ama agarrar la cámara y sentir que puede cambiar un cachito el mundo. No soy alguien que se oculta ni que no da la cara", explicó.

Respondiendo a algunas acusaciones sostuvo: "Nadie me amenazó ni me obligó a ir a declarar; lo hice porque sentí que era sanador y que siempre es por ahí, con la verdad, aunque duela y sea difícil".

Por último enfatizó: "Hoy estoy viviendo una pesadilla y no me imagino cómo se sintieron cuando vieron sus caras en esos videos. No está bueno lo que hice. Esto es una lección y un aprendizaje, y yo solo quiero poder darles a mis hijas la tranquilidad y la vida que se merecen".