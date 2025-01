Caso Rosmery: Desde la Fundación Volviendo a Casa buscan dar apoyo a la familia

El caso de Rosmery Torres, quien se encuentra desaparecida y en los últimos días la fiscalía de Salvador Mazza ordenó una investigación de un posible femicidio, tiene como principal sospechoso a su marido.

Tras las distintas versiones que brindó el apuntado, la presidenta de la Fundación Volviendo a Casa, Isabel Soria, habló con FMProfesional y tildó como caso preocupante: "Es un nivel de violencia extremo y violencia psicológica que está utilizando contra la familia" declaró Isabel con respecto al marido y aseguró que no dice la verdad.

Con respecto a una de las versiones que dio donde dice que Rosmery cayó al río y se la llevó, Soria aclaró que los baqueanos de la zona, quienes conocen los ríos, dijeron que no es posible que haya caído al río porque tendría que haber aparecido en la orilla.

Por otro lado, Isabel contó que anteriormente hubo denuncias pero no era por violencia de género: "La madre me decía que había discusiones por el tema de los bienes, nada estaba al nombre de ella" afirmó. También desde la familia de Rosmery, buscan tener contacto con el hijo menor de ella ya que no tienen información de ningún tipo.