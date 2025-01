¡Vacunación al día! Recomiendan completar el esquema de los niños antes del inicio de clases

El inicio de clases es un momento clave para garantizar el bienestar de los estudiantes. Completar el calendario de vacunación nacional argentino es fundamental para prevenir enfermedades y proteger la salud colectiva. Mantener al día las vacunas permite un entorno escolar más seguro para todos.

El licenciado Marcelo Acuña, profesional del hospital Materno Infantil, dialogó con Multivisión Federal acerca de la importancia de cumplir con el calendario nacional de vacunación previo al inicio de clases.

“Es importante recordarle a la población que los niños deben aplicarse las vacunas del ingreso escolar, que son cuatro para aquellos que están por ingresar al nivel primario: contra la varicela, contra el sarampión, un refuerzo de poliomielitis y contra la triple bacteriana.”

En cuanto a los requerimientos, dijo: “No tenemos ningún requisito, no se necesita indicación médica, solamente presentarse con el carnet de vacunación y el DNI; si no lo tiene, no podríamos corroborar que esté el esquema completo. Trabajamos de lunes a sábados y estamos disponibles para que los niños completen el esquema.”

Por último, destacó la relevancia de la vacuna contra el COVID-19 actualmente: “Con respecto a la vacuna contra el COVID, para los niños tenemos la vacuna Moderna a partir de los seis meses. La recomendación ahora es que se hagan un refuerzo por año. Lo ideal es que se la apliquen en los meses previos al invierno.”