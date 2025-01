Batalla campal en Metán: "El celular se estaba incendiando por el disparo"

En Casa de la Cultura, durante el pasado martes en la localidad de Metán, se llevaba a cabo un sorteo a cargo de la UOCRA, que según se había adelantado sortearían 15 puestos de trabajo para obras en la puna. Un enfrentamiento entre gremios terminó en una batalla campal.

En dicho disturbio, un hombre resultó herido de bala y habló con SpacioNoticias: "Soy uno de los muchachos a los que le ejecutaron el tiro. Hoy puedo hablar y contarles que fue gracias al celular".

Además, la víctima Ariel Pérez destacó que "el hermano de Néstor Rodríguez realizó el disparo. Yo nunca pude entender cómo iniciaron los disturbios".

"Se estaba llevando a cabo el discurso de Luis Caballero. Cuando quise mirar ya vi a que me estaban apuntando", continuó. Y agregó que "primero no sabía que era para mí y cuando me di cuenta corrí la pierna y sentí el impacto y vi que se llenaba de humo el pantalón porque el celular se estaba incendiando".

Por último, destacó que "acá en Metán estamos desamparados".