Activistas mostraron su preocupación por la búsqueda de eliminar la figura del femicidio

Desde la Fundación Volviendo a Casa, se mostraron preocupados por la búsqueda, por parte de Nación, de eliminar el femicidio del Código Penal. Así lo hizo saber su referente, Isabel Soria en declaraciones en QuePasaALaMañana.

Es que en los últimos días, el ministro de Justicia de Milei, Mariano Cúneo Libarona anunció que el gobierno buscará eliminar esta figura del código penal. De acuerdo a su argumento, "es una distorsión del concepto de igualdad" dado que todos los homicidios deberían juzgarse de la misma forma.

La declaración del funcionario generó una fuerte polémica y rechazo en distintos sectores, en especial en organizaciones que trabajan en la lucha contra la violencia de género.

Isabel Soria sostuvo: "Me preocupa, me preocupa y me ocupo de esto. Realmente el tema del femicidio, la figura del femicidio es un agravante. No todos los homicidios son considerados femicidios. O sea, no todo asesinato de una mujer es un femicidio. Tiene todo un contexto que lleva a que ese agravante sea aplicado".

En este sentido se refirió a las declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, "cuándo veía las declaraciones de él, noto un desconocimiento, una mezcla de resentimiento, un odio. Habla de millones de dólares que gastaba el Ministerio de la Mujer. Se busca desinformar, desviar la atención porque no tienen un justificativo válido para eliminar la figura de femicidio".

Por último, respecto a las declaraciones del presidente Milei quien comparó la cantidad de hombres muertos en guerra con los casos de femicidios, Soria sentenció: "En una guerra, vos sabés que vas a morir o vas a salir vivo, vas a ser un héroe o vas a terminar muerto ahí. Pero la realidad es que desde 2009, cuando se promulgó la ley de violencia de género y la de trata de personas, hay una necesidad de reconocer estos crímenes y hacer justicia por las víctimas".