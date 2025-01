¡Vamos! Salta Basket levantó cabeza y se trae una gran victoria de Catamarca

En un partido que dominaron de principio a fin, Salta Basket se llevó una contundente victoria por 88-68 sobre Montmartre en el estadio El Nido de Catamarca. Este triunfo marca el primer partido de la gira de Los Infernales en el Torneo Clausura, zona B, de la Conferencia Norte, y los deja con un récord de 1-1.

El equipo salteño demostró un juego asociado y efectivo, con seis jugadores que alcanzaron los dos dígitos en puntos: Schoppler, Peralta, Binda, Martínez, Ferraro y Gago. Esta distribución de goleo resalta el gran nivel de juego en equipo que mostró Salta Basket en este encuentro.

El partido también fue especial por el debut del ala pívot de 2,03 metros, Tomás Pereyra. El exjugador de Boca Juniors, Comunicaciones y Montmartre tuvo un debut soñado al anotar un triple desde el eje central de la cancha, demostrando su calidad y aportando puntos importantes para el equipo.

Los Infernales se impusieron ante @MontmartreOk en Catamarca y obtenemos la segunda victoria en este Clausura! @LigaARGbasquet #VamosInfernales pic.twitter.com/I85K3JXLqS — Salta Basket (@SaltaBasket) January 31, 2025

Por su parte, el conjunto local no tuvo una buena noche a pesar de sus esfuerzos por cambiar el rumbo del partido. Montmartre no pudo frenar la ofensiva de Salta Basket, que llegó a tener una ventaja de más de 25 puntos. El mejor jugador de Montmartre fue el armador Gonzalo Galíndez, quien intentó liderar a su equipo pero no pudo evitar la derrota.

Con esta importante victoria como visitante, Salta Basket regresa a casa con la moral en alto para preparar su próximo desafío: el clásico norteño contra Jujuy Básquet. El partido se jugará el próximo martes en el Estadio Federación de la capital jujeña y será un encuentro clave para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo.