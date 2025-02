Homicidio del profesor: "Tenían una relación de peleas continuas, por celos"

En la madrugada del sábado Pablo Cabrera, de tan solo 25 años fue encontrado por su propia madre sin vida en la vivienda que compartía con su pareja, hoy detenido por el hecho, por el cual se habría declarado culpable en un principio y por el cual esta imputado.

Mary Leiva, mamá de Pablo se mostró totalmente dolida pero con el firme propósito de que el responsable pague. "Él estaba en pareja con este chico, una relación de dos años que no era muy sana. No veía nada bueno. Lo llegué a conocer cuando me lo presenta, empecé a tratarlo pero no todo el tiempo. Sentía que no era nada claro. Tenían una relación basada en peleas continuas, discusión por celos o porque quería que trabaje", manifestó primeramente.

Esa noche Mary recuerda: "Estaba enfocada en la pérdida del hijo mayor de mi hermana, lo estaba por velar y yo había charlado a las 8.44 con mi hijo, perdí conexión, me levantó me temprano, para ir a estar con mi hermana pero a las 7, el asesino, me dice que no sabía nada de Pablo, que no le contestaba que era raro, me viene a Colonia a trabajar.

"Tenía un mal presentimiento, a Pablo le pasó algo"

No le dio trascendencia a los mensajes hasta que le dijo "Tengo un mal presentimiento, a Pablo le pasó algo, después me dice que un vecino miró por una rendija y lo vio tirado en el suelo y los perros quieren salir. Nos vamos con mi hermano, entre abierta la puerta y miro, veo a mi hijo en esas condiciones, empecé a gritar, mi hermana entró y perdí la razón".

Más tarde, cuando esperaba que el forense se lleve a su hijo, recuerda que el detenido se contactó con alguien y compungido, pedía lo buscaran y lo llevaran a la casa, sospecha que alguien le debe haber dicho: "¡Andá porque es peor!".

Cita que cuando llega a la casa le dio un beso y el pésame "Me dio el 'beso de Judas' si bien no tenía a certeza de que él sabe. Mi hijo no era de invitar gente, de hacer jodas, cuidaba su economía. Estaba por iniciar una carrera de Geografía".

Pero toda la cuartada del sujeto se cayó cuando detectaron que tenía en su poder la mochila, con el celular y la billetera con toda la documentación del fallecido.

"Hay gente que ya sabía, él nunca se fue a Colonia, estuvo escondido"

"Mi hijo siempre andaba con su mochilita, ahí cargaba billetera, DNI y Celular, y esto chico se quedó con la mochila, por qué se va ir a Colonia a trabajar y se va llevar las cosas de mi hijo, nos dimos cuenta porque mi hija le dice si tenía el DNI y al sacar se le cae la billetera, el DNI, la tarjeta de mi hijo y ahí ya la policía también toma un indicio para preocuparse, lo demoran, toman declaración".

Por último Mary Leiva denunció a través de UVC Canal 10 encubrimiento ya que alguien lo habría aconsejado para que se presente y trate de fingir, apuntó a una mujer que lo acercó en una motocicleta. "Hay gente que ya sabía, él nunca se fue, estuvo escondido. Yo no lo quiero libre, no lo quiero caminando, jamás me voy a olvidar que me besó la mejilla y que me llamó a mí, fue tan cruel, que me llamó para que sea la primera en ver a mi hijo. Me lo lastimó y encima se llevó el celular, ¡No vas a pedir auxilio! ¡Quiero Justicia".