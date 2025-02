Pensiones No Contributivas: Cuáles son los requisitos, cómo solicitarlas y cuándo se cobra en febrero

Se conoció la fecha de pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC) de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) en febrero. Sin embargo, existen algunos requisitos específicos que deben cumplir los beneficiarios para recibir el pago en el segundo mes del año.

Cabe recordar que existen tres tipos de pensiones no contributivas en Argentina: por invalidez, para madres de siete hijos y por vejez.

PENSIÓN POR INVALIDEZ

Los solicitantes deben ser argentinos nativos, naturalizados o residentes con al menos 10 años de residencia si son extranjeros. La edad máxima para acceder es de 65 años.

Además, no deben percibir ninguna jubilación o pensión. En caso de ser menores de edad, los ingresos de los padres o tutores no deben superar las cuatro jubilaciones mínimas. En algunas provincias, como Santiago del Estero o Tierra del Fuego, se requiere presentar un informe catastral adicional.

PENSIÓN PARA MADRE DE SIETE HIJOS

Para acceder a este beneficio, se debe ser argentina o naturalizada con al menos un año de residencia, o extranjera con 15 años de residencia en el país.

No se puede recibir otra jubilación o pensión, ni contar con ingresos o bienes que aseguren el sustento personal o familiar. Aunque el cónyuge puede recibir una jubilación, no podrá acceder a una pensión no contributiva por invalidez o vejez.

PENSIÓN POR VEJEZ

Para quienes tienen 70 años o más, esta pensión está destinada a argentinos nativos o naturalizados con 5 años de residencia mínima, o extranjeros con al menos 40 años de residencia en el país.

Al igual que en otros casos, no deben recibir ninguna jubilación o pensión, ni contar con recursos suficientes para garantizar su subsistencia. Este beneficio no es aplicable a personas detenidas, y no puede ser gestionado por ambos cónyuges en un matrimonio.

CUÁNTO SE COBRA EN FEBRERO Y CÓMO ES EL CALENDARIO

Con el nuevo aumento y bono de $70.000, los montos a cobrar según el tipo de pensión son los siguientes:

PNC por invalidez y vejez: $261.178,10

PNC para madres de siete hijos: $343.112,16

Cabe recordar que el cronograma de pagos se organiza de acuerdo con el número de documento del beneficiario. Las fechas son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de febrero



CÓMO HACER PARA SOLICITAR LA PENSIÓN

Los interesados deben ingresar a "Mi ANSES", verificar sus datos personales y familiares, y presentar el Certificado Médico Oficial. Este documento puede obtenerse en hospitales públicos o centros de salud, y debe entregarse tanto en formato digital como en papel.

De esta manera, aquellos que cumplan con los requisitos establecidos podrán acceder a estos beneficios que brindan un apoyo económico a sectores vulnerables de la sociedad.