Bullrich informó la detención de una "pseudo mapuche" por los incendios en la patagonia

Mientras sigue la preocupación generalizada el país por los incendios que se vienen registrando hace dos semanas en la patagonia argentina, sobre todo en la zona de El Bolsón, novedad de las últimas horas fue la visita a este lugar de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, quienes se interiorizaron de la situación.

Luego de tomar contacto de cómo viene el combate contra el fuego, la ministra Bullrich ahora denunció a través de sus redes sociales que el incendio es un acto terrorista, teniendo por detenida a una "pseudo-mapuche" por el origen de los focos ígneos.

INCENDIARIA TERRORISTA Y PSEUDO MAPUCHE: DETENIDA



No fue un accidente. No fue un descuido. Es TERRORISMO. Prendieron fuego la Patagonia creyéndose impunes. Se equivocaron.



Tras 12 allanamientos simultáneos, la Policía Federal Argentina y la Policía de Chubut detuvieron a una… pic.twitter.com/7vtNukoxFS — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 12, 2025

"No fue un accidente. No fue un descuido. Es TERRORISMO. Prendieron fuego la Patagonia creyéndose impunes. Se equivocaron", aseveró Bulrrich en un posteo a través de su cuenta en la red social X, donde apuntó que los incendiarios "no son activistas, son criminales".

Por otra parte, precisó que tras una docena de allanamientos simultáneos, la Policía Federal Argentina y la Policía de Chubut detuvieron a esta persona vinculada a los incendios en la Comunidad Mapuche Nahuelpán. "En los operativos, secuestraron bidones con acelerantes, manuales para fabricar explosivos y panfletos de incitación a la violencia", agegó.

"Los vamos a detener uno por uno. LEY Y ORDEN, SIN EXCEPCIONES"

Vale recordar que los incendios comenzaron el 30 de enero pasado en el camino troncal que conecta con distintos senderos de montaña. Durante la tarde de ese día se registraron cuatro focos en simultáneo que, de acuerdo al testimonio de las autoridades, fueron provocados intencionalmente.

De las últimas novedades en la zona rionegrina, una tenue lluvia alivió la tarea de los combatientes. Mientras, el gobierno provincial restringió el acceso al Área Natural Protegida para optimizar el trabajo de los brigadistas.