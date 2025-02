El aviso se cumplió y una fuerte tormenta sorprendió a los salteños, ¿hasta cuándo lloverá?

Tras varias jornadas de un calor insufrible y condiciones de humedad que generaron días muy pesados, finalmente se cumplió el pronóstico con el desarrollo de fuertes precipitaciones que sorprendieron a los salteños en la mañana de este martes.

Luego de intensos chaparrones que despertaron a más de uno durante la madrugada, tras una pausa de unas horas, el inicio de la jornada laboral también implicó el comienzo de nuevas lluvias, esta vez más fuertes que mojaron a aquellos que deambulaban sin paraguas en mano.

Varios fueron los vecinos que se comunicaron con InformateSalta para mostrar cómo se vivió la lluvia en el centro capitalino. Ejemplo son las imágenes tomadas por una lectora quien, en plena avenida Belgrano, registró cómo cayó gran cantidad de agua en poco tiempo.

Algunos con paraguas, otros con pilotos, algunos tratando de refugiarse en algún zaguán o el toldo de un comercio, también con aquellos que intentaban cumplir sus diligencias evitando el agua que se acumulaba en las veredas y las calles, a todos sorprendió por igual.

¿Cómo seguirán las condiciones meteorológicas? Según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional, la inestabilidad proseguiría a lo largo de este martes, con la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada, no superándose una máxima prevista en 24°C.

En cuanto al miércoles, se anuncia la posibilidad que las lluvias persistan en la ciudad de Salta y sus alrededores, con chaparrones en la mañana y la tarde, ascendiendo un poco la temperatura con una máxima de 26°C. Penosamente, el fin de semana volverían el calor ascendiendo hasta los 33°C.