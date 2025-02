Dura advertencia de Cristina Pérez al Gobierno: “Si ustedes lo hacen mal, señores, el kirchnerismo vuelve”

El escándalo cripto que sacude a la Argentina desde el viernes y que puso en la mira al presidente Javier Milei explotó este lunes y las esquirlas llegaron a La Nación +. La periodista tucumana Cristina Pérez, conductora del noticiero vespertino, acaba de convertirse en tendencia en X luego de filtrar información sensible sobre el entorno del mandatario argentino.

La periodista de La Nación + y pareja del ministro de Defensa, Luis Petri, expresó esta tarde en su programa: "Hay gente que por lo bajo dice que sí hay un círculo de entorno que ofrece o pide plata a cambio de acercar empresarios al presidente". Ante esto, su compañero Paulino Rodrigues indicó: "Es muy grave lo que decís, Cristina".

Pero la periodista, visibilemente ofuscada, fue más allá: "Tiene que haber, si es que ocurre, un sistema para controlar ese lobby. Hay una cosa que dijo Milei y yo me quedé pensando: ’Tengo que poner una muralla poara que no sea tan fácil llegar a mí’. Y esto no te lo estoy diciendo por suposición. Por lo menos tengo tres fuentes que me hablaron de situaciones de este tipo: es más, hay un entorno que son capaces de cobrar el servicio y nunca sentar con Milei a la persona que ofreció este servicio".

Además de acusar al entorno del presidente Milei por el escándalo cripto, Cristina Pérez fue más allá: "¿Me hablan de Riesgo País? Este es el verdadero riesgo país: el kirchnerismo. Si ustedes lo hacen mal, señores, ellos vuelven". Mirá los videos:

JAJAJAJAJJA QUE ES ESTO

ACABA DE MORIR EL PERIODISMO pic.twitter.com/7D31pKgMGE — TUGO News (@TugoNews) February 18, 2025