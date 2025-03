Diputado Omar Exeni insiste en la baja de la edad de imputabilidad

El diputado provincial Omar Exeni presentó un proyecto para solicitar que los legisladores nacionales de Salta apoyen la iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei y desde los 13 se “se pague como adulto”.

El diputado provincial Omar Exeni presentó un proyecto de declaración para instar a los diputados y senadores nacionales a votar a favor de la modificación del Régimen Penal Juvenil, que incluirá la baja de la edad de imputabilidad. "Si un menor tiene la conciencia suficiente para cometer un delito grave, debe recibir la pena que correspondería a un adulto", afirmó Exeni.

La modificación penal comenzará a debatirse esta semana en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, una decisión tomada tras el pedido del presidente Javier Milei durante la apertura de las sesiones del Congreso. La propuesta del oficialismo nacional es reducir la edad de imputabilidad a 13 años.

En este contexto, Exeni destacó: "Quienes cometan crímenes de adultos, deben enfrentar las consecuencias de sus actos como adultos. La inseguridad es uno de los grandes flagelos que atraviesa el país, y Salta no está exenta de esa realidad. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, hay menores involucrados", señaló el diputado salteño.

Además, Exeni lamentó que los distintos gobiernos hayan transmitido, a lo largo de los años, el mensaje de que "si un menor comete un robo, un asalto o una agresión, no pasa nada". Y agregó: "Nos hemos equivocado como sociedad. Hoy, un menor que delinque sabe que no enfrentará consecuencias, y eso no puede seguir así. Hoy somos rehenes de 'niños chorros', y eso tiene que cambiar".

El diputado salteño aclaró que su solicitud para reducir la edad de imputabilidad no responde a una coincidencia ideológica con el Gobierno de Javier Milei, sino que fue una propuesta que presentó formalmente en 2020. "Desde que llegué a la Cámara de Diputados, pedí que se respondiera con hechos concretos al crecimiento desmesurado de la inseguridad, pero solo recibí críticas, hostigamiento e incluso burlas", relató Exeni. "Hoy la realidad nos demuestra que las pistolas Taser son útiles, que la edad de imputabilidad debe bajarse a 13 años y que necesitamos tomar medidas serias para poner fin a la 'tierra de nadie' en la que se ha convertido el país en términos de seguridad".

"Si un menor comete un delito grave, debe pagar como un adulto. Se terminó la era de pensar que no pasa nada solo porque no tiene 18 años. Solo hemos permitido que se perfeccionen en delincuencia y la sociedad quedó rehén de la inseguridad y de políticos que se dedican a discutir posiciones gozando de custodias personales", concluyó el diputado Omar Exeni.