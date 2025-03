“A los tibios los vomita Dios”: Bullrich ratificó el accionar de las fuerzas de seguridad y apuntó contra Jorge Macri y Villarruel

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó este domingo por la noche el accionar de las fuerzas federales durante los incidentes ocurridos en la marcha por los jubilados frente al Congreso el último miércoles. En Comunidad de Negocios (LN+), Bullrich también se diferenció de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien puso en duda que se busque atacar al Gobierno, y del jefe de la Ciudad, Jorge Macri, que habló de la situación del fotoperiodista Jorge Grillo y dijo que “no importa la afiliación [política]”.

“A los tibios los vomita Dios”, chicaneó, en diálogo con José Del Rio.

Al comienzo de la entrevista, la funcionaria se centró primero en la jueza porteña Karina Andrade, cuestionada por ordenar la liberación de más de 100 detenidos por su participación en los incidentes en los alrededores del Parlamento. Acusó a Andrade de “defender delincuentes”, dijo que “de jueza tiene poco” e ironizó: “No sé si está leyendo la Constitución de la Argentina. Debe estar leyendo la de Venezuela. En nuestro país, el derecho a peticionar no implica la alteración del orden público y la delincuencia”.

Horas antes de que el Gobierno haga efectiva una denuncia contra la magistrada por prevaricato, además de encubrimiento al delito de sedición, ante la Justicia Federal de Comodoro Py, Bullrich insistió: “En la Argentina el derecho a peticionar no es la alteración del orden público y la delincuencia. Eso es un hecho delictivo. Si la señora jueza no tiene a su cargo la posibilidad de aplicar el Código Penal, debería haberse apartado”.

“En reiteradas ocasiones alegó no tener los elementos necesarios para mantenerlos detenidos. Y aun cuando, como fueron detenidos en flagrancia, hay un proceso de investigación de 48 horas, ella los liberó por WhatsApp en dos horas. Esa es su filosofía. Cree que romper todo es un derecho. Defiende delincuentes”, sentenció.

Con respecto a la movilización del pasado miércoles, la titular de la cartera de Seguridad se negó a catalogarla como una “marcha” y explicó sus razones: “Una cosa son 200 jubilados que van a protestar a las inmediaciones del Congreso. Lo que sucedió el miércoles, mientras tanto, está por fuera de la Constitución. La alteración al orden, destrucción, ir a una plaza a romper todo lo que te encontrás, tener armas. Eso, desde mi punto de vista, no está dentro del derecho”.

“La alteración total del orden público es un mecanismo utilizado, a mi parecer, para sacar un gobierno por las malas. Entonces, existe una amplia diferencia entre una marcha y lo que pasó el otro día. Lo que pasó el otro día fue una batalla para intentar generar una degradación de loas valores democráticos”, completó.

FUERON ORGANIZADOS PARA DESESTABILIZAR Y NO LO VAMOS A PERMITIR MÁS



No fueron a defender derechos, fueron a romper todo, armados hasta los dientes para generar caos y el nivel de violencia que vimos.



- Denunciaremos penalmente a todos los responsables.

Más adelante, Bullrich resaltó la incorporación al escenario social de un nuevo personaje: los barra bravas. “Desde [Sergio] Massa, [Axel] Kicillof, Cristina [Kirchner], [Luis] D’Elía y [Eduardo] Belliboni, todos formaban parte de un sistema donde manejaban recursos y sometían a millones de personas, que utilizaban como mano de obra para las marchas. Eso lo perdieron. La gente dejó de ir a la movilización. Y entonces tuvieron que suplantar las marchas de jubilados de los miércoles con un actor social de los más marginal que tiene la política: las hinchadas. Eso más el elenco estable de la izquierda más patotera que tiene la Argentina unido a una cantidad de delincuentes. El miércoles, el mismo que te roba en la esquina de tu casa fue a la plaza a romper todo. De 30 detenidos por la Policía Federal, 26 tenían causas”, marcó.

Durante su charla con José Del Rio, dijo que quienes formaron parte de la convocatoria tenían por objeto “generar un estado de alteración” y apuntó específicamente al gobernador Kicillof y al exministro de Economía, Sergio Massa. “Kicillof el otro día sacó un tuit vergonzoso diciendo que la del miércoles fue una marcha por los derechos de los jubilados. Debía haber 30 jubilados como mucho. Ellos entienden que estamos haciendo un esfuerzo enorme para que todos tengan mejores condiciones de vida. Cabe destacar que hoy los jubilados cobran más en dólares de lo que cobraban con el caradura de Massa”.

No fue el único comentario que hizo del extitular del Palacio de Hacienda. También deslizó la posibilidad de que sea uno de los artífices de un posible golpe institucional contra Milei: “Cuando no pueden ir contra un gobierno por la economía, no lo pueden desestabilizar y hacer que tenga más gasto. Cuando están viniendo las inversiones, el campo está mejor que nunca y hay proyectos de minería. Cuando el país empieza a salir, dicen ‘bueno, vamos a un punto donde nosotros somos fuertes: huelgas generales y tratar de llevar a la peor delincuencia del país a hacer una marcha’. Yo creo que hay un intento de llevar adelante un golpe institucional. Hace cuatro días me dijeron ‘Massa está detrás de esto’. Yo no lo puedo aseverar. Pero salió justo a hablar ayer [por el sábado]. Piénsenlo”.

Un proyecto para combatir a las barras y críticas hacia Cristina Kirchner, Jorge Macri y Villarruel

Asimismo, la ministra de Seguridad adelantó el envío de un proyecto al Congreso -será girado el lunes al Parlamento- para luchar contra los barras bravas, iniciativa ya que cuenta con la firma del presidente Javier Milei. “Es un proyecto que hace muchos años se intenta llevar adelante. Pero los intereses y acuerdos de barra bravas junto a directivos de clubes hace que no salga. Hay incluso muchos directivos de clubes que son barra bravas. La segunda línea de clubes en su mayoría está tomada. En ella se meten tanto la política como los jueces. Y nosotros como gobierno queremos prohibir que los políticos y los jueces se metan en clubes”, detalló.

Hizo luego una pequeña mención el posteo de Cristina Kirchner donde la exvicepresidenta, además de cargar contra Milei, también criticó a Bullrich. “¿Los que se robaron la plata de los argentinos van a venir a hablar? No tienen ni derecho ni autoridad moral. Que se quede callada, que siga intentando defenderse de lo indefendible. Estoy seguro de que va a ser la primera vez en la historia argentina que un presidente y su vice van a estar condenados por corrupción”, contraatacó.

No obstante, respecto de las declaraciones del jefe de Gobierno porteño Jorge Macri sobre los incidentes en el Congreso -habló sobre el caso Pablo Grillo y pidió a las fuerzas tener más cuidado-, Bullrich fue tajante: “Cuando uno toma una decisión, y eses día la Policía Federal y de la Ciudad trabajaron codo a codo, luego hay que bancar. No vale correrse. Esto de decir que hay que tener más cuidado… Bueno, quemaron un patrullero. La pasamos mal. ‘A los tibios los vomita Dios’, decía Carlos Saúl Menem. No me gusta que después de estar trabajando codo a codo, el jefe de Gobierno haga un punto y aparte. Tenemos que estar juntos”.

Por último, reparó en los dichos de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que dijo que la movilización fue un “ejercicio de la democracia”.

“Me parece una declaración de alguien que no toma conciencia de lo que pasó el otro día. Lo que pasó el otro día no es una igualación. Uno no puede igualar a los delincuentes patoteros que fueron a romper todo con las fuerzas de seguridad. Si bien ella se solidariza con los federales, tiene que ser más explícita. Eso no fue una demostración de la democracia. Fue una verdadera alteración del orden público y democrático. Es totalmente distinto a una manifestación común y corriente”, concluyó. /La Nación