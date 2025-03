Pilcomayo, en 3 días creció 1 metro y no para de llover

La problemática por la crecida del río Pilcomayo sigue trayendo serias complicaciones a las comunidades que se encuentran en sus márgenes en el Norte salteño. Aislamiento, anegación, falta de provisiones y de servicios básicos.

Daniel Nieli, poblador de Misión La Paz, dialogó con la CNN Salta-94.7 y contó la situación que viven aún con lluvias torrenciales que complican las cosas, pero no dejó de lado la problemática ambiental que se ve reflejada en lo que ocurre en Salta como en todo el mundo.

"Acá llueve torrencialmente desde ayer, en este momento se cortó la luz, no se puede cargar ni los celulares, esperamos que sea momentáneo, pero viendo el panorama de acá entre Misión La Paz y la Estrella, que desbordó fuertemente, ojalá no sea para largo, pero pareciera que es la peor noticia empezando la mañana".

El vecino explicó "ayer empezó a llover a la tarde noche y no paró hasta este mismo momento que sigue lloviendo. Estoy en este mismo momento en Misión La Paz, en la bajada del río. El río picó los 7 metros, en escala esta 7,05, hace tres días nos espantábamos de los 6 metros, creció casi 1 metro más, desbordó mucho en la zona Este, en la zona de Vertientes de la Costa, Agua Verde, y todos esos parajes, en este momento están aislados y si se corta la luz y los aísla el río están solos, y eso es tremendo".

"Falta el alimento, que lo acerquen y la gente se va encargar de cruzarlo"

En cuanto a la asistencia alimentaria, Nieli, dijo que no está siendo efectiva. "La asistencia alimentaria en estos momentos es imprescindible para todos los pobladores".

Consultado por La Mañana de la CNN sobre que alimentos necesitan los pobladores explicó "Alimentación de todo tipo, porque es una realidad que los comercios locales no tienen, no hay para comprar. No hay más alimentación. Es una emergencia alimentaria, el alcance llegó hasta este mañana. Agarramos el mismo mate de ayer porque no hay yerba".

Pidió que quienes quieran asistirlos, pueden llegar hasta el corte y los pobladores los llevan a su comunidad. "La gente igual arriesga sus vidas y cruzan nadando. Se ofrecen para cruzar lo que sea, lo que falta es el elemento vital "el alimento". Que lo acerquen hasta el corte y la gente se va encargar de cruzarlo".

Caudal, paises vecinos y crecidas

Daniel Nielli, dijo "en Villamonte bajó el caudal pero de ahí para arriba llueve torrencial y obviamente el agua viene al río".

Así mismo citó las escalas, como pilcomayo.net que estarían dando descenso en la cuenta alta. "Acá en la cuenca media no se nota, ayer en la noche estaba en 6.98 y ahora 7,5, o sea aumentó 7 centímetros en la noche, pero acá está lloviendo mucho. Ayer tuvimos una resolana, nos puso contento y se pudo secar lo poco que tenemos en las casas, pero está todo anegado con agua de lluvia".

Por último se refirió al ecosistema y las consecuencias. "Me animo a decir que no se recuerda en el escaso tiempo una creciente grande pero no me gustaría desengancharme con todo lo que está sucediendo en el resto del país, América y el mundo, esto tiene que ver con el cambio climático, nos guste o no nos guste, la agresión que se le hace al ecosistema tiene su respuesta".

Y agregó "A lo mejor tiene que ver con los calores tremendos que hizo y los deshielos en las cuencas altas, que provocan este caudal de agua que se viene de la cuenca alta".