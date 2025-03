Qué hacer y qué recaudos tomar si le hackean o roban el WhatsApp a un familiar o amigo

WhatsApp ya es una herramienta fundamental para la comunicación diaria. La usamos para trabajar, conversar, compartir contenido y mucho más. Sin embargo, también es un blanco atractivo para ciberdelincuentes.

Casi todos los días, algún conocido, familiar o amigo es víctima de un hackeo o intento de estafa en la plataforma. Esta situación, además de perjudicar al dueño de la cuenta de WhatsApp, pone en riesgo a sus contactos.

Cuando un ciberdelincuente roba una cuenta de WhatsApp, lo primero que hace es acceder a la agenda del propietario del perfil y a las últimas conversaciones que mantuvo. Aunque que no puede ver el contenido de esos chats, sí tiene a disposición los contactos. Y lo más probable es que intente estafarlos haciéndose pasar por la víctima.

Cómo identificar que un contacto fue hackeado o le robaron la cuenta de WhatsApp

La principal estrategia de los ciberdelincuentes para engañar a los contactos de una víctima es a través de la estafa digital de suplantación de identidad: mandan un mensaje, se hacen pasar por el familiar, amigo o contacto, saludan con el nombre, siguen con alguna pregunta trivial, como por ejemplo sobre el clima o consultad cómo estuvo el día, y luego plantean el fraude.

Con alguna excusa (no puede acceder al banco, no tiene internet, no le alcanza para hacer un pago, etc), el delincuente le pide prestado una suma de dinero que promete devolver al día siguiente.

Si recibís este tipo de mensaje, lo recomendable es llamar a ese contacto por otro medio y hablar para verificar que el pedido es genuino. Si no tenés esa posibilidad, otra opción es hacer preguntas que solo el contacto podría saber, como algo que hayan hecho juntos o algún otro dato que el ciberdelincuente no pueda encontrar en el celular de la víctima, por ejemplo.

Pero no solamente usan esa táctica. Muchas veces usan la agenda de la víctima para enviar mensajes desde otro teléfono con promociones falsas o solicitudes fraudulentas por parte de organismos, como descuentos en las facturas de servicios y beneficios para jubilados.

Qué cuidados tomar para proteger tu cuenta

Estas son algunas medidas para evitar caer en estafas luego de un hackeo de WhatsApp:

-No interactuar con mensajes sospechosos: si recibís mensajes de su cuenta pidiéndote dinero o información, no respondas. Es posible que los hackers intenten manipularte con historias urgentes, emotivas, o alguna de las excusas que mencionamos arriba.

-No hagas clic en enlaces desconocidos: muchas veces, los ciberdelincuentes envían enlaces que parecen legítimos para descargar aplicaciones. No ingreses a ninguna página ni descargues archivos enviados por WhatsApp.

-No compartas códigos de verificación: si recibís un mensaje de tu amigo pidiéndote un código de seis dígitos, es una señal de intento de hackeo. No lo compartas bajo ninguna circunstancia, ya que con esa clave podrán robarte la cuenta de WhatsApp

-Bloqueá o reportá la cuenta si es necesario: si el hacker sigue enviando mensajes sospechosos desde la cuenta de tu amigo, puedes reportar y bloquear su contacto.

-Reforzá la seguridad de tu cuenta:

.Activá la verificación en dos pasos en WhatsApp desde la configuración de seguridad.

.Usá una contraseña segura en el correo asociado a tu cuenta de WhatsApp.

.Mantené tu aplicación y sistema operativo actualizados para evitar vulnerabilidades.

.Alertá a otros contactos en común: si tenés amigos o familiares que también pueden ser objetivos del hackeo, advertiles para que no caigan en la trampa.

Así podés recuperar tu cuenta de WhatsApp

En caso de perder el control de la cuenta o cuando no puedas acceder porque te hackearon o te robaron el celular, es vital que, apenas puedas y lo más rápido posible, contactes al equipo de asistencia por email de WhatsApp a [email protected].

Desde Meta explicaron que el correo electrónico puede enviarse en español con el asunto Cuenta clonada/robada y debe contener una descripción con el mayor detalle posible de lo sucedido. Es importante incluir el número de línea en formato internacional (+54 para Argentina, por ejemplo, y luego el número con el código de área, sin el 15). De esa manera, el equipo de WhatsApp podrá contactarse y poner a salvo tu cuenta. /TN